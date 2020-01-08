Путин выразил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране

Российский лидер Владимир Путин выразил президенту Украины Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с крушения украинского пассажирского самолёта в Иране.

«Владимир Путин направил своему украинскому коллеге телеграмму, в которой передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой ужасной трагедии», - говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Кроме того, глава РФ направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана Хасану Роухани.

Напомним, утром 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолёт Boeing-737 «Международных линий Украины». На борту разбившегося лайнера находились 177 человек (168 пассажиров и 9 членов экипажа). Все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 73 канадца, 71 иранец, 8 шведов, 6 граждан Афганистана, 4 гражданина ФРГ и трое подданных Великобритании.

Киев уже создал комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. Однако официальные версиикрушения лайнера пока не оглашают. Между тем, по информации агентства Fars, авария произошла из-за технической неисправности одного из двигателей воздушного судна.