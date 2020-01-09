Автоэксперт прокомментировал новый штраф для водителей РФ

По мнению автоэксперта, главы Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилла Форманчука, новый штраф для автомобилистов, который намерено ввести правительство России, за неуплату проезда по платной дороге «является нелогичным», поскольку государство в данном случае намерено вмешиваться в дела владельцев трасс. Мнением эксперт поделился с «URA.RU».

«Штраф не нужен, потому что платные дороги находятся с государством в частном партнерстве, либо являются частными», - заявил в частности Форманчук. Он считает «нелогичным» сам факт, что государство вмешивается в гражданско-правовые отношения и намерено брать штрафы, в случае, если водитель «кому-то не заплатил».

«Неуплата штрафа — дело того лица, которое оказывает услугу. Это не дело государства — вмешиваться в эти отношения», - продолжил Форманчук. Он уверен, что в России хватает проблем помимо неоплаты проезда по платным трассам.

Эксперт привел пример законопроекта, который вводит штраф за опасное вождение. Документ был подписан в 2016 году, однако штраф до сих пор не введен, добавил общественник.