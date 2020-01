Банки Японии предписали своим сотрудникам покинуть Иран

Японские СМИ сообщают, что крупнейшие банки Японии выпустили приказ, согласно которому все сотрудники – японцы, работающие в иранских представительствах, должны покинуть Иран. Уточняется, что решение принято из соображений безопасности в связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке.

Речь идет о таких банках, как Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group, сообщает телеканал NHK. Помимо этого японцам рекомендовано не посещать соседние с Ираном государства.

Накануне 8 января МИД Японии закрыл посольство с Ираке и выпустил рекомендацию покинуть своим гражданам страну. Уточняется, что мера носит временный характер.

Напомним, после авиаудара США в районе аэропорта Багдада 3 января, в результате которого погиб иракский генерал Касем Сулеймани, ситуация в регионе резко обострилась.

8 января Иран нанес удар по двум объектам в Ираке, которые использовали военные США. Позже американский президент Трамп пообещал усилить санкции против Тегерана.