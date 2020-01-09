Биржа растет на фоне прогноза укрепления рубля

Четверг, 9 января, российский рынок акций отметил новыми рекордами: индекс «долларового» РТС впервые с февраля 2013 года превысил 1600 пунктов. Крупнейшие компании обещают выплату дивидендов, а эксперты Минэкономразвития и Сбербанка уверены, что в первом квартале отечественную валюту ждет укрепление, что может положительно отразится на рынке акций.

К концу сессии в четверг индекс РТС составил 1601,74 пункта, что означает рост на 0,80%. Индекс Московской биржи вырос на 0,26% до 3118,08 пункта.

Хорошо торговались обыкновенные акции «Россетей», на фоне сообщений о выплате дивидендов как самой компанией, так и ее дочерними обществами (рост +3,27%). Лучше рынка себя чувствует «Ростелеком»: обыкновенные акции компании выросли на 6,26%, привилегированные на 3,34%. Это произошло на фоне сообщений о том, что «Яндекс» якобы готовится запустить своего виртуального мобильного оператора (MVNO). На «Ростелеком» приходится 16% рынка, на МГТС - 6%, прочие виртуальные операторы занимают 7%. Вверх пошли акции угольной компании «Распадская» (+11,31%).

Акции «Лукойла» упали на фоне сообщений о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Коми (-1,02%). После стремительного роста в начале недели падение ощутили держатели акций горнодобывающей компании «Мечел» (-8,32% у обыкновенных и -10,71% у привилегированных акций). Также в лидерах падения оказались обыкновенные акции МТС (-1,17%), «Магнита» (-2,31%), «Полюса» (-1,90%).

Позитивные прогнозы по поводу ситуации на Ближнем Востоке снизили ажиотаж вокруг цен на нефть Brent: по состоянию на 19:00 мск ее стоимость составила 64,9 долларов за баррель (-0,34%).