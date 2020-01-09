Катастрофа на фоне обострения

Запрет украинских властей на полеты над территорией Ирана и Ирака после вчерашней катастрофы рейса 752 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) свидетельствует о том, что в Киеве всерьез воспринимают версию, согласно которой самолет мог быть сбит. Авиалайнер вылетел сразу после ракетного удара нанесенного Ираном по американским военным базам в Ираке. Тегеран ждал ответа Вашингтона и его противовоздушная оборона находилась в состоянии повышенной боевой готовности. Однако пока основной версий остается техническая неисправность на борту, которая привела к возгоранию двигателя.

Боинг-737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу в Иране 8 января через несколько минут после вылета из Аэропорта им. имама Хомейни в 6 часов 12 минут по местному времени (5 ч. 12 мин. мск). Авиалайнер свершал рейс Тегеран-Киев. Находившиеся на его борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Большинство пассажиров авиалайнера были иранцами (82 человека) и канадцами (63 человека), украинцев было 11 человек — два пассажира и девять членов экипажа. Кроме того, на борту находились десять граждан Швеции, четыре Афганистана, три ФРГ и три гражданина Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский прервал отпуск, который он проводил в Омане, и вылетел в Киев. Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Кроме того, начата внеплановая проверка «обеспечения летной деятельности, поддержания летной пригодности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов» всех авиакомпаний Украины. Представитель МАУ заявил, что самолет прошел проверку 6 января 2019 года (за два дня до катастрофы), а пилоты имели от 7 до 12 тыс часов налета, что практически исключает техническую неисправность или ошибку пилотов.

На любительском видео, запечатлевшем падение самолета, виден огненный шар в ночном небе, который приближается к земле. Следственные комиссии под руководством Организации гражданской авиации Ирана заявила, что экипаж Боинга пытался вернуться самолет в аэропорт Тегерана, но не обращался с просьбой о помощи по радиосвязи. Это довольно странное заявление, поскольку экипаж был обязан сообщить о возникших неполадках на борту и намерении вернуться в аэропорт.

Единственной версией, объясняющей молчание экипажа в данном случае, может быть лишь одновременная поломка двигателя самолет и радиосвязи на его борту. В случае же попадания ракеты в авиалайнер экипаж мог мгновенно погибнуть, что и объясняет его молчание перед падением самолета. Впрочем, при этом на Украине додумались уже и до того, что «ракета была российсконо производства».

На эти вопросы могли бы пролить свет «черные ящики» разбившегося самолета, которые записывают переговоры пилотов и параметры полета. Но в день катастрофы Организация гражданской авиации Ирана заявила, что не передаст «черные ящики» представителям компании Boeing. Позже иранские следователи сказали, что нашли оба найденных «черных ящика», но они получили повреждения и часть записей на них утрачена.

Обломки самолета оказались разбросаны на площади около двух гектаров, что может свидетельствовать о разрушении фюзеляжа еще до столкновения с землей. В случае поломки и возгорания двигателя фюзеляж остается целым. Именно попадание ракеты может привести к разрушению самолета в воздухе. Кроме того, появились фотографии обломков самолета с отверстиями, похожими на следы от поражающих элементов ракеты ПВО.

Если катастрофа украинского самолета стала результатом трагической ошибки иранских ПВО, то трудно не предположить, что Тегеран попытается скрыть этот факт. Полностью доверять итогам расследования можно будет только в случае участия в нем всех заинтересованных сторон. Президент Украины Зеленский уже выступил с заявлением поэтому поводу: «Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Боинга-737», - заявил украинский президент. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выступил с заявлением, выразив желание канадской стороны участвовать в расследовании причин катастрофы украинского авиалайнера. Кроме того, компания Boeing, которую последнее время преследуют неприятности в связи с неполадками на новом самолете Боинг-737 MAX, весьма заинтересована в защите своей репутации.

Иран может отказать в допуске к расследованию иностранных наблюдателей, но это станет большим ударом по имиджу Ирана. Если к катастрофе самолета привели технические неполадки, то Тегеран более других должен быть заинтересован в прозрачном расследовании авиакатастрофы.