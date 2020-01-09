Вход/Регистрация Подписка

Лукашенко: Москва предлагает нам покупать российскую нефть по цене выше мировой

Москва, 09.01.2020

Глава белорусского государства Александр Лукашенко объяснил отсутствие у Минска и Москвы договоренностей по поставкам «чёрного золото» в республику тем, что российская сторона предлагает покупать у неё нефть по цене выше мировой, передаёт БелТА.

По мнению президента Белоруссии, это ненормальная ситуация.

«Москва хочет, чтобы мы купили российскую нефть по ценам выше мировой. Разве это нормально? Где это видано? Вот по этой причине у нас пока и нет договорённостей с Путиным по нефти», – резюмировал Лукашенко.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Эскалация на Ближнем Востоке: в результате ракетного удара США погиб иранский генерал
      В Багдаде в результате ракетного удара США погибли командующий силами «Кудс» генерал Касим Сулеймани и командир шиитского ополчения. Американские войска приведены в состояние повышенной боевой готовности в ожидании ответных действий иранцев
    2. Волхвы всегда в пути
      Что происходит с нами в Новый год и Рождество? Почему так много свободного времени и как мы его тратим? Вокруг Нового года время перестаёт быть обыкновенным, оно становится «чудесным»…
    3. Ирак: уход по-американски
      Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны. «За» проголосовало 170 депутатов, против – ни одного. Но итоговое решение о выводе должен принять сам Дональд Трамп
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама