Лукашенко: Москва предлагает нам покупать российскую нефть по цене выше мировой

Глава белорусского государства Александр Лукашенко объяснил отсутствие у Минска и Москвы договоренностей по поставкам «чёрного золото» в республику тем, что российская сторона предлагает покупать у неё нефть по цене выше мировой, передаёт БелТА.

По мнению президента Белоруссии, это ненормальная ситуация.

«Москва хочет, чтобы мы купили российскую нефть по ценам выше мировой. Разве это нормально? Где это видано? Вот по этой причине у нас пока и нет договорённостей с Путиным по нефти», – резюмировал Лукашенко.