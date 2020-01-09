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Медики дали ещё несколько советов для быстрого возвращения в форму после длительных выходных

Москва, 09.01.2020

Медики дали ещё несколько важных советов для быстрого и безболезненного возвращения к рабочим будням после длительных новогодних выходных.

Как рекомендуют медики, накануне первого в новом году рабочего дня необходимо совершить пешую прогулку на свежем воздухе. Это увеличит производство эндорфинов, которые помогают чувствовать себя оптимистичными и мотивированными. Исследования показывают, что даже просто глядя на изображения природы можно повысить энергичность, передаёт Doctor.ru.

Чтобы восстановить свой пищеварительный тракт утром перед работой примите чайную ложку яблочного уксуса (можно смешать его с тёплой водой и мёдом). Благодаря чему кислотность естественным образом улучшит пищеварение и значительно уменьшит вздутие живота, боли и другие нежелательные симптомы в желудочно-кишечном тракте, который все праздники испытывал серьёзные нагрузки.

На завтрак лучше всего приготовить себе яйцо вкрутую – оно поможет победить усталость, задержав так называемую постпрандиальную сонливость (сонливость после переедания).

Снять образовавшиеся за праздники оттёки поможет бутилированная негазированная вода. Несколько стаканов этой волшебной жидкости нужно выпить в течение дня. Кроме того, можно съесть пару бананов. Содержащийся в них калий поможет противодействовать избытку натрия и соли в организме.

Ранее сообщалось, что медики завили, что для быстрого восстановления после праздников утром надо выпить чашечку зеленого чая с маленьким кусочком шоколада. А до работы, если есть такая возможности, лучше пройтись пешком и не перегружать себя в первый рабочий день.

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