Мосбиржа начала год с рекорда

Все выше, и выше, и выше

8 января 2020 года индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3100 пунктов, обновив собственный исторический максимум. В течение торгов показатель поднимался до уровня 3103,66 пункта. Позитивные настроения инвесторов поддерживались растущими ценами на нефть на фоне геополитической нестабильности и периодом формирования портфелей в начале года. Цена нефти Brent с поставкой в марте на бирже ICE повысилась до 68,84 доллара за баррель.

Портал «Финам» обращает внимание на рост в течение всего торгового дня, без коррекций, что свидетельствует о преобладании позитивных настроений у инвесторов. В итоге «долларовый» индекс РТС, за счет еще и некоторого ослаблений рубля, вырос на 1,52%, до уровня 1414 п.. Лидерами роста стали «Сургутнефтегаз» (+8,41%), «НорНикель» (+3,54%), «Полиметалл» (+3,44%), «Газпром» (+3,28%) и «Лукойл» (+2,91%). В то же время, снизились акции «Мечела», правда, до этого они демонстрировали бурный рост (-2,04% обычные акции и -1,10% префы), бумаги «Системы» (-1,90%) и «Ленты» (-1,46%).

Рост индекса МосБиржи был обусловлен положительной динамикой цен на нефть, указывает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. По нефти, несмотря на появление признаков деэскалации ситуации вокруг Ирана, теперь должна присутствовать геополитическая премия. В среднесрочной перспективе по Brent аналитик рассчитывает на сохранение области 65-70 долларов. Ключевыми же драйверами индекса среди тяжеловесных бумаг выступают обыкновенные акции Сбербанка и Лукойла. Фундаментально обе бумаги по-прежнему могут быть интересны на длинной дистанции.

В целом повышенный спрос на российские бумаги по-прежнему связан с фазой снижения рублевых ставок в экономике, считает аналитик. Плюс дополнительный рост цен на нефть благоприятно сказывается на форвардных дивидендах нефтяных фишек, занимающих значительный вес в индексе. И все же, уверен Василий Карпунин, в данный момент рынок локально перекуплен и темпы роста индекса могут замедлиться. Ближайшие ориентиры расположены на уровне 3130-3180 пунктов. Рост выше этих отметок без формирования хотя бы временного отката он ожидает.

Рынок воспринял очень позитивно отказ США от активных военных действий в отношении Ирана, что способствовало росту индексов, отмечает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. На внутреннем рынке положительными факторами являются стабильность курса отечественной валюты и высокие индексы гособлигаций. В краткосрочной перспективе индекс Мосбиржи может продолжить рост, считает аналитик, несмотря на то, что нефть снижается и уходит в комфортные параметры 65-66 долларов за баррель. В среднесрочной перспективе индекс все еще настроен на продолжение роста, нефть (в случае затухания конфронтации между США и Ираном) останется в диапазоне 60-65 долларов за баррель.

Разворот нельзя исключить

Рынки оптимистичны, признает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Но, по его словам, этот оптимизм очень шаткий, рост индексов в любой момент может развернуться, так как основан на предположениях: о том, что на следующей неделе будет подписано соглашение между США и КНР о первой фазе торговой сделки, о том, что США не развернут военную кампанию против Ирана и что сам Иран не пойдет на эскалацию конфликта после того, как США мягко отреагировали на атаку их военной базы.

Да, действительно, 13-15 января премьер Госсовета КНР Лю Хэ с 13-15 января совершит визит в США для подписания первой части торговой сделки. Но, говорит эксперт, зная менталитет китайцев, можно предположить любые сюрпризы в финале подписания соглашения. Например, китайский замминистра сельского хозяйства упоминал, что квоты на закупку сельхозпродукции действуют для всех стран, и, возможно, они не будут изменены в пользу одних лишь США.

Трамп в связи с атакой Ирана заявил, что обострения военного конфликта не будет, но пообещал Ирану санкции, и мы можем только догадываться, насколько эти санкции могут быть похожи на экономическую блокаду. Вообще, обострение ситуации на Ближнем Востоке налицо, и Иран, 40 лет находившийся под санкциями, мог за это время радикализироваться больше, чем мы себе представляем, раз решился на атаку американских военных баз.

Для российского рынка отдельным позитивом является запуск «Турецкого потока», который, впрочем, уже учтен в котировках Газпрома, обращает внимание Алексей Антонов. Утренний гэп 9 января в индексе Мосбиржи, по его мнению, говорит скорее о том, что часть игроков уже начинает фиксировать прибыль, и на этой неделе подъем выше 3100 пунктов будет затруднен. Вероятна коррекция к 3060 пунктам и оттуда — новая попытка к росту, если внешние факторы будут благоприятны. Нефть, например, пока таких поводов для оптимизма не дает, падая к уровню 63 доллара за баррель Brent.