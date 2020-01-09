Всемирный банк ожидает снижения цены на нефть в ближайшие два года

Всемирный банк дал прогноз по снижению средней цены на нефть в 2020 и 2021 годах, сообщает ТАСС. Эксперты уверены, что цена на сырье в среднем не будет превышать $59 за баррель, говорится в докладе Всемирного банка за январь «Перспективы развития мировой экономики».

В этом году доклад посвящен состоянию мировой экономики и публикуется под названием «Низкие темпы экономического роста, политические проблемы».

Согласно прогнозам ВБ на фоне снижения цены на нефть, «продолжат увеличиваться объемы добычи нефти в США по мере строительства новых трубопроводов».

Однако авторы доклада уверены, что среди факторов, способных повысить цены на нефть находится возможное «снижения торговой напряженности между США и Китаем». В организации пояснили, что речь идет о простой средней арифметической цене на нефть сортов Brent, Dubai и WTI.

Для сравнения в прошлом году средняя цена барреля нефти составляла $61, «что на 10% ниже, чем в 2018 году и на $5 за баррель ниже предыдущих прогнозов».