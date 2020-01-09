Прогноз погоды: в выходные россиян ждут погодные сюрпризы

Зима-2019/2020 продолжает преподносить жителям нашей страны погодные сюрпризы. Не станет исключением и первый в этом году уикенд. По прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные россиян ждёт как усиление морозов, так и повышение температурного фона. Таким образом, погодные сюрпризы будут как приятными, так и не очень.

Погода в Приморье на выходные. Прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни отрог азиатского антициклона займёт более южное положение и заблокирует вторжение холодных потоков на территорию Приморского края. Благодаря чему, как обещают метеорологи, температурный фон будет превышать климатическую норму. Правда, из-за повышенного атмосферного давления в ряде районов Приморья возможен небольшой снег.

В ночь на субботу, 11 января термометры покажут минус 15-20. Существенно холоднее будет в горных районах края. Здесь синоптики прогнозируют минус 25-31. На побережье значительно теплее – минус 7-10 На северо-востоке края прохладнее – минус 8-13.

В воскресенье, 12 января почти на всей территории Приморья из-за антициклона температурный фон опустится на 3-4 градуса. При этом в столице региона – Владивостоке – предстоящий уикенд будет бесснежным и почти безветренным, а морозы, по прогнозу синоптиков, будут умеренными. Днём ожидается – минус 6-10, ночью минус 12-15.

Погода на выходные в Кузбассе

В последний будний день первой короткой рабочей недели наступившего года в Кемеровской области будет относительно тепло. По прогнозу синоптиков, ожидается минус 10-13, в ночные часы до минус 18. Кроме того, возможен небольшой снег. А вот в ночь на субботу, 11 января жителей Кузбасса ждёт неприятный погодный сюрприз. Как обещают метеорологи, с наступлением темноты почти на всей территории области сильно похолодает – с начала до минус 22, а после полуночи до минус 27-29.

В светлое время суток станет более комфортно – по прогнозу синоптиков, погодные градусники покажут 14-17 ниже нуля. В ночь на воскресенье, 12 января вновь существенно подморозит, прогнозируется минус 28-30. Зато днём потеплеет до минус 7-10. При этом осадков в выходные не ожидается. Кроме того, стихнет ветер – он будет дуть со скоростью 3-7 метров в секунду.

Прогноз погоды на выходные в Свердловской области

А вот жителей Свердловской области ждут очень приятные погодные сюрпризы. В частности, по прогнозу синоптиков, к предстоящим выходным заметно потеплеет в Екатеринбурге. Это отличная возможность занять активным отдыхом на свежем воздухе для тех, кто провёл все праздники под одеялом и не выбирался прогуляться.

При этом ещё сегодня в столице Урала столбики термометров опускались днём до минус 10. В ночь на пятницу станет ещё прохладнее – метеорологи обещают ветреную погоду и минус 12-13. Но уже днём 10 января климатическая обстановка в Екатеринбурге поменяется – выпадет небольшой снег, а температура воздуха составит минус 3-5.

В ночь на субботу, 11 января, также ожидается небольшой снег, а столбики термометров опустятся до минус 8. Днем будет облачно с прояснениями, потеплеет до минус 4 и пройдёт небольшой снег. Аналогичную погоду синоптики прогнозируют в воскресенье, 12 января.

Погода Москве на выходные. Точный прогноз синоптиков

В предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, в Москве ожидается слякоть и небольшой снег. При этом метеорологи отмечают, что самый сильный снегопад на этой неделе уже выпал и произошло это минувшей ночью. В дальнейшем снег накрывший землю начнёт вновь таять, так как до вечера пятницы прогнозируется положительный температурный фон.

В субботу и воскресенье в столичном регионе столбики термометров медленно поползут вниз и в ночные часы остановятся на отметке минус 5. Дневная температура сохранится в пределах от нуля до плюс 1. Атмосферное давление будет меняться в течение всей ближайшей недели, но не существенно. В четверг оно составляло 745 мм ртутного столба, к выходным вырастет до 747 мм. В целом же климатическая обстановка в Москве существенно отличается от характерной для начала второй декады месяца.

Однако, по мнению синоптиков, этому удивляться не стоит, так как в последние годы в Москве такая зима, которая бывает, как очень мягкой, так и морозной. И то, что первая половина зимы в столичном регионе выдалась относительно теплой, явление всё-таки временное. По крайней мере, метеорологи прогнозируют, что уже в последней декаде января произойдёт понижение температуры.

Из архива московской погоды

Согласно многолетним наблюдениям за погодой, в Европейской части России самым холодным месяцем зимы всегда был январь. Однако в этом году он не спешит радовать жителей регионов Центрального федерального округа, в том числе и Москвы ни морозами, ни обильными снегопадами. И даже несмотря на то, что минувшей ночью в столице выпал снег (около 3 мм), а снежный покров увеличился за сутки сразу на 2,5-3 см, что для нынешний зимы несомненное достижение, к вечеру при дневной температуре воздуха плюс 1, он немного подтаял.

А ведь случались и не такие январи. Так, самым холодным 9 января было уже более 130 лет назад – в 1883 году, когда под утро температура понижалась до минус 35,4. А самым теплым было 9 января 2005 года. Тогда в этот день столбики термометров поднимались до +5,2. Больше всего снега на почве фиксировалось в 1920 и 1954 гг. Тогда высота сугробов составляла почти 50 см.

К слову, морозным и снежным был и прошлогодний январь – в 2019 году всего 2 раза за месяц дневная температура воздуха повышалась до плюсовых отметок. А 9 января 2019 года минимальная температура воздуха составила минус 9,9 (ночью), а максимальная минус 6,9 (днём). Снежные сугробы при этом были высотой 37 см.