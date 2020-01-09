Всемирный банк дал прогноз мирового и российского ВВП

Середнячки

Всемирный банк (ВБ) опубликовал доклад «Перспективы развития мировой экономики», в котором озвучил свои прогнозы по темпам мирового экономического роста, а также ожидания в отношении регионов. В целом оценки экспертов характеризуются довольно емким названием нового доклада: «Низкие темпы экономического роста, политические проблемы».

Как сообщается в докладе, опубликованном на сайте организации, в целом в ВБ ожидают, что темпы роста мировой экономики увеличатся с 2,4% в 2019 до 2,5% в 2020 году, в 2021 году — до 2,6%, в 2022 году — до 2,7%. Такое экономическое развитие будет наблюдаться «на фоне увеличения объемов долга и замедления роста производительности».

Отдельно в ВБ отметили, что в наступившем году темпы экономического роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах увеличатся с 3,5% в 2019 году до 4,1% в 2020 году, однако этот подъем не будет одинаковым во всех странах. В целом в Европе и Центральной Азии экономический рост замедлился до 2% в 2019 году. От России организация ожидает умеренного экономического роста на уровне 1,8% к 2021 году.

Отмечается, что экономические санкции, введенные против России, привели к замедлению темпов экономического роста до 1,2%. Промышленная активность замедлилась, объемы розничных продаж существенно снизились после повышения НДС, в то время как потребительское доверие оставалось низким. В ВБ подчеркнули, что добыча нефти в России в дальнейшем сохранится на стабильном уровне.

Большинство крупнейших агентств и компаний в 2020 году прогнозируют наступление экономического кризиса, который, безусловно, скажется и на России, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Например, МВФ в этом году прогнозирует глобальный экономический кризис, причинами которого станут резкое замедление мировой экономики и одновременно рост государственных долгов.

«Сложно с этим утверждением не согласиться, так как по итогам 2019 года снижение индекса деловой активности PMI ниже отметки 50 б.п. отмечено в США, России, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Австралии, Швейцарии, Ирландии, Чехии, Польше. Повсеместно отмечается снижение темпов производства, что говорит о рецессии. Темпы роста ВВП снижаются в ведущих экономиках мира: в США, Китае, Индии, европейских странах», – говорит аналитик.

В РФ в 2020 году, считает Артем Деев, будут наблюдаться тенденции, которые были отмечены и в прошедшем году: замедление потребительского кредитования, снижение реальных доходов населения, стагнация внутреннего спроса и снижение промышленного производства. Эти факторы будут усилены снижением спроса на внешних рынках. Возможен рост по отраслям и направлениям, заложенным в национальные проекты (при условии достаточного освоения госсредств): в строительстве жилья или транспортной инфраструктуры. Эти сектора могут дать определенные доли процента по росту ВВП по итогам года, который не выйдет за рамки 1,7-1,9%.

Добыча нефти в 2019 году в РФ была на максимуме за весь постсоветский период (11,25 млн. баррелей в сутки), добавляет Артем Деев. Добыча на таком уровне может сохраниться в 2020 году, однако затем последует гарантированный спад по причине исчерпания легкодоступных запасов. В целом существующие запасы нефти в стране могут быть исчерпаны в ближайшие 15-20 лет, полагает он, и это при условии разработки и внедрения технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов.

В противном случае, уверен эксперт, нефтедобыча будет стремительно снижаться уже после 2022 года. Совокупные запасы нефти, газа, золота, меди, железной руды, угля, алмазов оцениваются Минприроды в 55 трлн. рублей (для сравнения – ВВП РФ за 2019 год составил около 42 трлн рублей). Таким образом, рост экономики РФ возможен при развитии новейших технологий на основе достаточной сырьевой базы при сокращении экспорта сырья.

Занижают?

В январе 2019 года ВБ прогнозировал прирост реального ВВП РФ в 2019 и 2020 годах на уровне 1,5% и 1,8%(г/г) при ожидавшемся им снижении цен на нефть в 2019 году на 2,9% (г/г) и нулевом их изменении в 2020 году, напоминает Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». Изменение цен на неэнергетическое сырье ожидалось Всемирным банком в 2019 и 2020 годах на уровне 1% и 1,2%(г/г).

Теперь оценки прироста цен на нефть и неэнергетическое сырье неожиданно снижены для 2019 года, хотя по факту данный прирост оказался существенно выше прогнозов ВБ (нефть Brent и Light подорожала, к примеру, в 2019 годы на 21% и 33%(г/г)). Видимо, считает эксперт, прогноз готовился с расчетом на существенное падение нефтяных цен в конце 2019 года. В итоге прогноз прироста реального ВВП РФ на 2019 и 2020 год оказался снижен до 1,2% и 1,6%(г/г), что, как представляется, не соответствует фактической динамике цен на сырьевых рынках в 2019 году и противоречит, на данный момент, статистике трендов на сырьевом рынке имеющим место на начало года.

Александр Осин ожидает повышения ВВП РФ в 2020 году на 2% — 2,5% при поддержке сырьевого сегмента, который продолжает отыгрывать как влияние участившихся периодов оценочных дефицитов на рынке нефти и металлов, так и отложенное влияние сверхмягкой политики ведущих мировых ЦБ в 2008 – 2016 годах, которое ведет к повышению долгосрочных инфляционных рисков. Мы ожидаем повышения цен на нефть Brent в 2020 году – в рамках базового сценария – до 70 долларов за баррель.

Значительную роль в ускорении российского ВВП, по словам аналитика, должны сыграть меры по повышению экономической активности в КНР и Японии, реализуемые в последние кварталы, а также, в меньшей степени, реализация программы QE Европейского Центробанка. Данные корпоративной отчетности США свидетельствуют о позитивных трендах в ключевых макроэкономических показателях, воздействие которых с определенным временным лагом должно проявиться и в статистике РФ.

Наконец, обращает внимание Александр Осин, торговые и «газовые» войны не только создают на рынке повышенный фон волатильности оценок и краткосрочных опасений, но и параллельно формируют ожидания роста цен, что необходимо для активизации инвестиций вы среднесрочном периоде.

В то же время, сдерживающим фактором для ускорения ВВП РФ остается отсутствие значимых стимулирующих мер во внутренней экономической политике российских властей. В области налоговой политики ощутимых изменений не планируется. Правительство уже обозначило свою позицию. Оно предлагает бизнесу «заморозку» существующих налоговых и законодательных условий, назвав её механизмом соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Прирост расходов бюджета в 2020 – 2022 годах установлен законом на уровне 5,5%, 5,8% и 5,5%, что предопределяет их возможное очередное реальное сокращение. «Точечный» отраслевой эффект, впрочем, следует ожидать о реализации национальных проектов.

Исходя из оценок, содержащихся в ноябрьском выпуске «Основных направлений денежно-кредитной политики», Банк России планирует продолжить снижение ставок, что теоретически предполагает сохранение сдержанных темпов прироста денежной базы и массы. Впрочем, важно отметить, что ноябрьский прогноз ускорения ВВП РФ в I квартале 2020 года, представленный департаментом исследований и прогнозирования ЦБ, свидетельствует в пользу итогового формирования ЦБ поддержки роста за счет ускорения среднесрочного прироста денежных агрегатов и базы.

Влияние санкций на ВВП представляется ограниченным, уверен Александр Осин, а замедление прироста российской экономики началось, приблизительно, за два года до введения санкций на фоне ужесточения монетарных и реальных налогово-бюджетных условий. Для выхода экономики из состояния застоя необходим, как представляется комплекс мер, включающий как ремонетизацию, так и снижение налоговой нагрузки на производство и отмену сдерживающих инвестиционную активность законодательных решений, таких как повышение пенсионного возраста. Однако сигнала о таких переменах во внутренней экономической политики на данный момент нет.