Российский Кабмин утвердил план приватизации на 2020-2022 годы

Кабмин РФ утвердил план приватизации федерального имущества в нашей стране до 2022 года. В частности, предусматривается приватизация 186 АО, 86 ФГУП, доли участия РФ в 13 ООО и более 1 тыс. объектов другого имущества, передаёт РИА Новости.

При этом в документе, подписанном главой правительства Дмитрием Медведевым, отмечается, что до 2022 года предусмотрено ежегодное поступление в казну государства по 3,6 млрд руб., полученных от приватизации крупнейших компаний.

Напомним, правительство рассмотрело и одобрило план приватизации на своём заседании 25 декабря 2019 года.

Наша справка

Приватизация — форма преобразования государственной собственности в частные руки. В приватизации участвуют минимум две стороны. В нашей стране приватизацию обычно связывают с именами Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, занимавшимися в 1990-е годы приватизацией промышленных предприятий, итоги которой до сих пор подвергаются резкой критике.