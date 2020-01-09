Вход/Регистрация Подписка

Российский Кабмин утвердил план приватизации на 2020-2022 годы

Москва, 09.01.2020

Кабмин РФ утвердил план приватизации федерального имущества в нашей стране до 2022 года. В частности, предусматривается приватизация 186 АО, 86 ФГУП, доли участия РФ в 13 ООО и более 1 тыс. объектов другого имущества, передаёт РИА Новости.

При этом в документе, подписанном главой правительства Дмитрием Медведевым, отмечается, что до 2022 года предусмотрено ежегодное поступление в казну государства по 3,6 млрд руб., полученных от приватизации крупнейших компаний.

Напомним, правительство рассмотрело и одобрило план приватизации на своём заседании 25 декабря 2019 года.

Наша справка

Приватизация — форма преобразования государственной собственности в частные руки. В приватизации участвуют минимум две стороны. В нашей стране приватизацию обычно связывают с именами Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, занимавшимися в 1990-е годы приватизацией промышленных предприятий, итоги которой до сих пор подвергаются резкой критике.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Эскалация на Ближнем Востоке: в результате ракетного удара США погиб иранский генерал
      В Багдаде в результате ракетного удара США погибли командующий силами «Кудс» генерал Касим Сулеймани и командир шиитского ополчения. Американские войска приведены в состояние повышенной боевой готовности в ожидании ответных действий иранцев
    2. Волхвы всегда в пути
      Что происходит с нами в Новый год и Рождество? Почему так много свободного времени и как мы его тратим? Вокруг Нового года время перестаёт быть обыкновенным, оно становится «чудесным»…
    3. Ирак: уход по-американски
      Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны. «За» проголосовало 170 депутатов, против – ни одного. Но итоговое решение о выводе должен принять сам Дональд Трамп
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама