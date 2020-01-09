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СМИ: иранские ЗРС случайно сбили украинский Boeing

Москва, 09.01.2020

Украинский авиалайнер Boeing 747, который рано утром 8 января потерпел катастрофу в Тегеране, по ошибке был сбит иранскими вооруженными силами. По данным издания Newsweek, которое ссылается сразу на три источника в Пентагоне и Белом доме, воздушное судно было поражено ЗРС Ирана. Отмечается, что самолёт рухнул через некоторое время после того, как Тегеран нанёс удар по базам США в Ираке, поэтому система ПВО страны готовилась к отражению возможного ответного удара американских ВВС.

Эту же информацию со ссылкой на свои источники в разведке США подтверждает Reuters. При этом собеседники агентства утверждают, что пассажирское воздушное судно предположительно было сбито российской ракетой ЗРК «Тор», стоящей на вооружении армии Ирана.

Между тем телеканал CBS со ссылкой на свои источники подчёркивает, что в Вашингтоне не сомневаются, что украинский самолёт был сбит Ираном. Отмечается, что американская разведка якобы засекла сигнал работающего радара в этом районе, а со спутника были сделаны снимки двух вспышек, которые вероятнее всего и были следами запуска иранских ракет.

Ранее сообщалось, что Алексей Данилов – секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины – заявил, что самолёт Boeing-737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», который потерпел крушение утром 8 января в Тегеране, мог быть сбит российской ракетой ЗРК «Тор». По его словам это является одной из основных версий трагедии.

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