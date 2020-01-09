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Трамп не нашел оснований для военного ответа Ирану

Москва, 09.01.2020
#Мир
  • Трамп не нашел оснований для военного ответа Ирану

AP/TASS

Ракетный обстрел Тегераном двух американских баз в Ираке поставил США и Иран, а вместе с ними и весь Ближний Восток на грань большой войны. Однако в последний момент, когда планета с замиранием сердца ждала исполнения недавней угрозы Дональда Трампа нанести молниеносные и сверхмощные удары по 52 целям на территории Ирана, американский президент, ко всеобщему облегчению, в который уже раз не стал совершать последний шаг и, что называется, в последний момент сдал назад.

В специальном обращении к американскому народу он объявил о минимальном ущербе от нападения, отсутствии потерь среди личного состава американского контингента в Ираке и вместо нанесения ответных ракетных ударов объявил о введении против Тегерана новых санкций. Одновременно президент, окруженный советниками по национальной безопасности, сообщил, что Белый дом тщательно рассматривает «варианты ответа на агрессию Ирана». Тем самым он умело поддерживает напряжение и показывает, что решил «пощадить» Иран лишь в данный момент, но сохранил за собой право уничтожить главного врага Америки в случае необходимости в будущем.

Выступление президента Трампа стало кульминацией пятидневного балансирования на грани большой, как говорили скептики, третьей мировой войны, последовавшей за санкционированным лично Трампом устранением в последние дни 2019 года иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего силами «Аль Кудс», наиболее боеспособного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР).  

Как сообщают Financial Times, Вашингтон и Тегеран обменялись вчера «миролюбивыми» заявлениями через тайный швейцарский канал. Это позволяет говорить о некоторой, но, конечно, далеко не полной деэскалации ситуации. Можно уверенно говорить об очередной победе Дональда Трампа над многочисленными врагами, в первую очередь, внутренними, которых он мастерски переиграл, сначала подведя дело к большой войне, а затем, в последний момент, сняв напряжение.

Говорить о полной деэскалации напряженности в Персидском заливе, конечно, рано, хотя бы потому что она не нужна, по крайней мере, сейчас обеим сторонам. Если бы Тегеран хотел действительно жестко не на словах, а на деле отомстить Вашингтону за убийство генерала Сулеймани, то ему следовало бы, как минимум, не предупреждать заранее Багдад, прекрасно понимая, что иракцы предупредят США. Предупредив Ирак о готовящемся ударе, иранцы свели практический, а не пиаровский эффект от ракетного обстрела баз к минимуму. Очевидно, что в Тегеране, по крайней мере, на высшем уровне тоже не готовы и не хотят «настоящей» войны с Америкой. Сейчас же руководство ИРИ добилось своего: показательно отомстило США, но при этом сделало это с минимальным ущербом для американцев и позволило Трампу отойти от края пропасти, сохранив при этом лицо.

Конечно, конфликт между Вашингтоном и Тегераном далек от разрешения. Стороны лишь взяли паузу и сейчас внимательно следят друг за другом. Дальнейшее развитие событий в Персидском заливе будет зависеть от Вашингтона и Тегерана. Причем, не только от первых лиц государств, но и от того, сумеют ли они устоять перед натиском «ястребов», которых хватает в обеих столицах и которые считают, что добрая ссора лучше худого мира.

Демократы в этой ситуации могут даже немного помочь президенту Трампу. Противники Трампа хотят ограничить его возможности принимать важные решения по Ирану типа операции по убийству Сулеймани на законодательном уровне. Конечно, республиканцы будут против этой инициативы соперников, но в случае ее принятия Конгрессом у Дональда Трампа всегда будет возможность объяснить свое «миролюбие» не трусостью, а необходимостью жить по законам.

В своем обращении к народу президент Трамп не стал говорить, покинут ли американские войска Ирак, как того требуют иракские законодатели. Можно предположить, что, по крайней мере, сейчас, в Белом доме сохраняется позиция, высказанная Трампом в начале недели – сейчас не самое подходящее время для вывода американских военнослужащих из Ирака.

Дональд Трамп не мог не затронуть свою любимую тему и вновь призвал участников ядерной сделки по Ирану последовать примеру Вашингтона и тоже выйти из нее, как США сделали в одностороннем порядке еще в мае 2018 года.

Впрочем, шансы Белого добиться помощи от союзников в конфликте с Ираном невелики. Участники международной коалиции во главе с США, борющейся в Ираке с запрещенным в России «Исламским государством», уже начали выводить из страны свои контингенты. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, к примеру, в телефонном разговоре с Дональдом Трапмом лишь согласился с тем, что альянс должен активнее работать над укреплением стабильности в регионе (на Ближнем Востоке) и бороться с международным терроризмом.

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