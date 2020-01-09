Ученые рассказали, как продлить жизнь на 10 лет

Как выяснили ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук в ходе экспериментов, полезные привычки, такие как регулярная физкультура и сбалансированное питание, могут продлить жизнь примерно на десять лет. Данные исследований публикует журнал British Medical Journal.

В ходе экспериментов ученые анализировали данные более ста тысяч пятидесятилетних людей, которые на момент начала научной работы не имели никаких заболеваний. За их состоянием сотрудники университетов наблюдали 20 лет, фиксируя появление тех или иных заболеваний.

В результате эксперты определили пять основных рисков для здоровья, а именно: курение, употребление алкоголя (речь в данном случае идет об умеренных дозах), вредное питание, отсутствие физической нагрузки и избыточный вес.

Опираясь на данные вредные факторы, ученые выяснили, на сколько активных лет без проблем со здоровьем может рассчитывать человек в возрасте 50 лет.

Так, на продолжительность жизни в 84,4 года могут рассчитывать женщины, которые правильно питались, не курили и не употребляли спиртное, а также поддерживали нормальный вес и регулярно занимались спортом. Те, у кого таких привычек не было, в среднем прожили 73,7 года. Для мужчин данные показатели составили 81,1 год против 73,5 лет.