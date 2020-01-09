Учёные развеяли главный миф о причинах ожирения

Учёные одного из американских университетов, проанализировав данные более 2,5 тыс. человек, страдающих от различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, неожиданно развенчали главный миф о причинах ожирения.

Они пришли к выводу, что к появлению лишних килограммов приводит в первую очередь образ жизни человека, а уже потом генетическая предрасположенность, пишет JAMA Cardiology.

В ходе исследования, которое продолжалось 25 лет, учёные внимательно следили за изменением индекса массы тела, использовали математические модели, которые дают оценку риска развития ожирения для каждого участника на основе их ДНК.

В результате они пришли к удивительному выводу: факторы окружающей среды определяют риск появления ожирения на 80 %, а генетика – всего на 13,6 %.

Таким образом, был опровергнут главный миф о причинах возникновения ожирения у человека. Напомним, до сих пор считалось, что к ожирению приводит, прежде всего генетическая предрасположенность.