Украина подсчитала убытки от запуска «Турецкого потока»

Запуск трубопровода «Турецкий поток» приведет к сокращению объемов поставок газа через Украину, сообщает исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Фейсбук.

«К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние», - пишет Макогон, который уточняет, что из-за запуска трубопровода Украина в 2020 году потеряла 15 миллиардов кубометров транзита газа из России.

Россия поставляет свой газ через Украину в настоящий момент только в Румынию и Молдавию. Многие другие страны, среди которых Турция и Болгария, уже перешли на «Турецкий поток», рассказал Макогон.

Руководитель отмечает, что Киев добился поставок газа в суточном объеме 15,8 миллионов кубометров из Болгарии, Турции и Греции по Трансбалканскому газопроводу.

Ранее 8 января российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе газопровода «Турецкий поток», строительство которого было вызвано ухудшением отношений между Киевом и Москвой.