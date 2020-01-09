В ФНС сообщили о части россиян, освобожденных от налогов на доходы

Как рассказали в ФНС, начиная с 2020 года, от НДФЛ будут освобождены единовременные выплаты педагогам до одного миллиона рублей, а также любые выплаты пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, передает РИА «Новости».

Также в перечень по освобождению от НДФЛ входит господдержка многодетных семей в части погашения ипотеки в размере задолженности, которая не превышает 450 тысяч рублей, говорится на сайте ФНС. Также от данного налога будут освобождены выплаты студентам, аспирантам, курсантам, ассистентам-стажерам, если сумма не превышает 4 тысячи рублей.

В список ФНС также вошел доход в виде задолженности перед кредитором, которая признается безнадежной к взысканию при условии, что заемщик не взаимосвязан с кредитором и не состоит с ним в трудовых отношениях. Также с 2020 года освобождается от налогов доход, полученный во время ипотечных каникул, начиная с 1 августа 2019 года.