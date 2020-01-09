В Киеве заявили, что украинский самолёт в Тегеране могли сбить российской ракетой

Алексей Данилов – секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины – заявил, что самолёт Boeing-737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», который потерпел крушение утром 8 января в Тегеране, мог быть сбит российской ракетой ЗРК «Тор». По его словам это является одной из основных версий трагедии, передаёт агентство «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на местные СМИ, в настоящее время члены специальной украинской комиссии, прибывшие сегодня в Тегеран, согласовывают с властями Ирана выезд на место падения лайнера, где будут искать обломки ракеты.

Секретарь СНБО при этом пояснил, что в состав государственной комиссии Украины включены специалисты, принимающие участие в международном расследовании катастрофы малайзийского Boeing рейса МН-17, который был сбит в июле 2014 года в небе над Донбассом.

Ранее в Тегеране сообщили детали крушения украинского Boeing. В частности, очевидцы трагедии рассказали, что разбившийся самолёт загорелся в воздухе, то есть до столкновения с землёй.