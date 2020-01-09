В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю Украины

Юрий Витренко – исполнительный директор «Нафтогаза Украины» – оценил условия контракта с российским газовым монополистом «Газпромом». По его словам, Москва будет платить за весь зарезервированный объём «голубого топлива», а не за количество, фактически поступаемое в ходе транзита в страны Старого Света, передаёт РИА Новости.

При этом Витренко подчеркнул, что все условия данного соглашения очень выгодны для его страны

«Впервые за всю историю независимости нашего государства у нас есть контракт с точно определёнными гарантиями оплаты «Газпромом» за зарезервированные мощности», – резюмировал исполнительный директор «Нафтогаза Украины».