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В Тегеране сообщили детали крушения украинского Boeing

Москва, 09.01.2020

В Тегеране сообщают, что разбившийся самолет Boeing 737, который принадлежал Украине, загорелся в воздухе, то есть до столкновения с землей, сообщает ТАСС со ссылкой на расследование крушения, опубликованное агентством Tasnim. Очевидцы трагедии рассказали, что был виден распространившийся по фюзеляжу огонь.

«Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу», - говорится в расследовании Организация гражданской авиации Ирана. В документе сообщается, что после столкновения с землей самолет взровался.

Траектория украинского самолета Boeing 737, по сообщению в отчете, говорит о том, что экипаж лайнера принял решение развернуться после обнаружения технической проблемы. Также в отчете отмечено, что от экипажа самолета не последовало никаких «сообщений о необычных обстоятельствах полета».

Крушение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» произошло 8 января через несколько минут после взлета из аэропорта в Тегеране. К моменту трагедии на борту находились 176 человек, включая членов экипажа. Все они погибли. Уточняется, что россиян среди них не было. Причины произошедшего пока не ясны, в Тегеране склоняются к версии о возгорании двигателя.

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