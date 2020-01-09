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Во Франции вернули 10 тонн мусора «владельцу», устроившему незаконную свалку

Москва, 09.01.2020

10 тонн различных отходов, которые нарушитель во Франции вывез за черту города в поле, вернули «владельцу» муниципальные служащие французской коммуны Леньевиль. Кроме этого мужчина вынужден будет заплатить €4 тыс, которые будут направлены на работы по ликвидации следов незаконной деятельности. Об этом рассказал на своей странице в фейсбук мэр коммуны Кристоф Дитрих. Он также пояснил, что вычислить нарушителя было просто, поскольку «он проехал под всеми камерами в городе».

«За день машина около десятка раз курсировала между домом нарушителя и местом незаконной свалки», - добавил Дитрих. После того, как личность данного человека была установлена, весь мусор с незаконной свалки погрузили в пять фургонов и отвезли его на загородный участок злоумышленника, где и выгрузили.

Мэр также публикует беседу с нарушителем, в ходе которой напоминает о существовании законных свалок и оплате за вывоз мусора. Также на записи слышно, как мэр уведомляет мужчину о необходимости заплатить €4 тыс. за работу по ликвидации следов незаконной деятельности.

Напомним, что во Франции тема незаконных свалок является одной из самых «горячих» на фоне борьбы с загрязнением окружающей среды.

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