Врачи рассказали, как прийти в себя после затяжных выходных

Войти в привычный режим после долгих праздников можно за один день рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Адаптироваться можно в течение одного дня, если человек здоров», - цитирует медика РИА «Новости».

В этих целях с утра перед рабочим днем необходимо принять теплый душ, выпить зеленый чай с кусочком шоколада, после чего одеться по погоде и прогуляться до рабочего места.

Лапа советует первые два дня провести в облегченном рабочем режиме, отложив сложные проблемы на потом. Врач напоминает, что зимой погода коварная, а организм расслаблен после длительного отдыха, поэтому к здоровью нужно относиться внимательно. Для профилактики эксперт советует смазывать нос оксолиновой мазью. Не следует пренебрегать и правильным питанием, обязательно следует вовремя обедать в первые рабочие дни. Также по возможности следует отказаться от общественного транспорта и больше ходить пешком, что будет держать организм в тонусе. После праздников необходимо пораньше ложиться спать и меньше времени находиться перед компьютером.

Эксперт советует, в первые рабочие дни отказаться от переговоров и понемногу входить в курс дела, а уже потом принимать серьезные решения.