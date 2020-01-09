Зафиксирован рекордный скачок мировых цен на продукты

Согласно отчёту продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продукты питания в декабре прошлого года достигли наивысшего уровня за последние 5 лет. При этом отмечается, что рост мировых цен произошёл на фоне резкого повышения спроса на пальмовое масло и сахарный тростник, который используется для производства биологического топлива,

Таким образом, индекс продовольственных цен в прошедшем декабре составил 181,7 пункта, что сразу на 2,5 процентных пункта больше, чем в ноябре. А это самый высокий показатель с декабря 2014 года, передаёт агентство «Интерфакс».

В целом же за весь прошлый год индекс составил 171,5 пункта, что на 1,8% выше, чем в 2018 году, но на 25% ниже чем это было на пиковых показателях в 2011 году.