Глава Минэнерго и зампред правительства РФ оценили качество электроснабжения «Россетей»

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и министр энергетики Александр Новак оценили работу «Россетей» во время производственного совещания с генеральным директором компании Павлом Ливинским. Представители правительства рассказали о серьезных планах для электросетевого комплекса России на 2020 год.

В режиме видеоконференцсвязи Борисов и Новак проверили работу филиалов «Россетей», обеспечивающих электроснабжение потребителей в 80 регионах страны. Руководители филиалов сообщили, что с начала отопительного сезона не было допущено длительных перерывов электроснабжения, несмотря на аномальные погодные условия в ряде регионов.

Зампред правительства поблагодарил коллег за надежное снабжение электроэнергией и сообщил, что в этом году планируется серьезно «работать над эффективностью всего электрохозяйства, и в частности электросетей». Министр энергетики отметил, что «приоритеты развития отрасли, безусловно, связаны с цифровыми технологиями, которые позволят не только повысить наблюдаемость и управляемость, но вывести на новый уровень операционную и инвестиционную эффективность электросетей».

Павел Ливинский ознакомил Юрия Борисова и Александра Новака с образцами новейшего отечественного оборудования и программного обеспечения концепции «Цифровая трансформация 2030». По его словам, реализуемые компанией пилотные проекты подтверждают ожидаемые эффекты.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что для успешной реализации проекта цифровой трансформации необходимо опережающее развитие отечественной компонентной базы, создание конкурентоспособных производств и центров цифровой компетенции», - сказал Ливинский.