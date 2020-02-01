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Хитрости при покупке дешевых авиабилетов

Москва, 01.02.2020
#PressRelease

Есть несколько способов, по которым можно купить значительно дешевле, чем обычно на сайте https://uniticket.ru/.

1. Покупать авиабилеты следует заранее.

Если планы не предвидят изменений, то лучше всего обеспокоиться покупкой билетов на самолет за 2.5 – 3.5 месяца до поездки. При этом сервис и обслуживание не меняются. Все авиакомпании корректируют цены на билеты в зависимости от популярности и востребования рейсов.

2. Выбирайте внимательно день недели.

В ночь с субботы билеты продают по завышенным ценам. Поэтому лучшим решением будет выбор другого дня недели. Со вторника на среду цены, как правило, ниже средних. Не стоит покупать билеты на праздничные дни. Это заведомо дорогое путешествие.  

3. Интересуйтесь наличием льгот.

Для детей и пенсионеров, а также молодежи существует льготная система. За ребенка менее 2лет, например, можно оплатить лишь 10% от тарифа при учете, что он не занимает отдельного кресла. Для многих категорий вводится 50%-я скидка.

4. Рассчитывайте время пребывания в отпуске.

Есть такое понятие, как «правило воскресенья». В этом случае обратный авиабилет должен быть зарегистрирован не ранее следующего воскресного дня. В последующем скидок не будет.

5. Пользуйтесь спецпредложениями.

Авиакомпании зачастую объявляют о снижении стоимости в неблагоприятные периоды для отдыха. Это может быть конец февраля – начало марта и прочие подобные межсезонья. К тому же, бывают распродажи, приуроченные к определенным знаменательным датам.

6. Определяйте аэропорт вылета.

Цена билетов зависит и от города вылета. Если аэропорт другого города недалеко, а стоимость ниже, то лучше добраться туда на машине, а лететь по более низкой цене.

7. Пользуйтесь Интернетом.

Этот вариант подразумевает спокойствие и внимательность. Находясь дома, можно перебрать все варианты во всемирной паутине и выбрать подходящий рейс.

8. Не пренебрегайте бонусами. Авиакомпании всех стран борются за клиентуру и путем введения поощрительных баллов. За бонусы можно не только выбрать рейс дешевле, но и приобрести полный авиабилет.

9. Рейсы с пересадками.

Такие полеты не всегда удобны. Но их стоимость значительно ниже прямых рейсов. В Интернете можно выбрать самый подходящий вариант.

10. Дискаунторы.

Это бюджетные компании. Они предлагают недорогие перелеты без должного сервиса. Может быть ограничение в весе багажа, отсутствие обедов на борту. Но цены ниже средних.

11. Нельзя тянуть время.

Выгодные билеты должны быть зарегистрированы не позднее 72 часов, а то и меньше. Сроки бронирования небольшие.

12. Старайтесь не менять время вылета и дату.

Авиабилеты по низким ценам не предусматривают изменения время вылета. Изменения влекут финансовые потери.

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