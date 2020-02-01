Как выбрать медицинский центр

Принципы оценки учреждения

По данным статистики, большинство людей доверяют советам друзей, выбирая клинику. Но этот метод основан на чисто субъективных мнениях и не может быть верным. Отзывы о работе медицинского центра бывают прямо противоположными.

Выбирая медклинику, следует ориентироваться и руководствоваться критериями объективного характера:

уровень подготовки медиков;

оборудование медицинского центра инструментами и аппаратами современного производства;

месторасположение заведения;

возможность пользования онлайн-сервисами (запись на прием, консультации по видеосвязи и т. д.);

цены на обслуживание.

Квалификация персонала, оснащенность современными образцами оборудования

Всестороннее обследование – гарантия правильного своевременного лечения. Выбор клиники подразумевает возможность полного и всестороннего обследования пациента.

В медицинских центрах https://mc-medprof.ru/ есть все необходимое оборудование для диагностики и лечения.

Врачи, принимающие пациентов, владеют всеми необходимыми сертификатами и дипломами. Пациент вправе сам выбирать лечащего специалиста.

Полезные онлайн-сервисы – гарантия добросовестной работы

От наличия подобных услуг во многом зависит своевременность и качество обслуживания. Клиенты ценят комфорт и удобства в лечении. Клиенты могут в любое время обратиться за консультацией, объяснить проблему, услышать рекомендации, получить назначение к врачу.

Каждый постоянный клиент медицинского центра располагает услугами специального персонального консультанта. Это бесплатный сервис, который помогает ориентироваться в ходе лечения и делать необходимые шаги (сдавать анализы, проходить обследование, принимать процедуры).

Комфортность и удобства – показатель качества обследования и лечения

Статистика определяет востребованность клиники в зависимости от расположения. Долгая дорога к месту лечения не только утомляет пациентов, но и отрицательно сказывается на здоровье. К тому же, потеря времени играет свою негативную роль. Поэтому все клиники центра расположены вблизи станций метрополитена, остановок железнодорожного и городского общественного транспорта.

Небольшая стоимость без потери качества

Утверждение, что высокая цена – залог высокого качества, дано перестало быть актуальным. Конечно, профессиональная работа должна стимулироваться хорошим заработком. Эксплуатация дорогостоящего современного оборудования требует определенных затрат. Но есть планка, которая регулирует разумную ценовую политику. Опускаться ниже невозможно. Но нет необходимости поднимать ее высоко.