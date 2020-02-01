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Корпоративные парусные регаты

Москва, 01.02.2020
Корпоративное мероприятие может проводиться не только в ресторане. Корпоративные парусные регаты считаются одним из самых эффективных видов тимбилдинга.
#PressRelease

Участники смогут пообщаться вне работы, попробовать свои новые роли в неформальной обстановке.

Для каких целей используются корпоративные регаты:

  • новые знания и умения для сотрудников;
  • объединение коллектива, командный дух;
  • развитие лидерских качеств;
  • демонстрация престижа компании;
  • выдача премий лучшим сотрудникам.

Организровать корпоративнаую регату вам помогут в яхтенной школе CaptainPolo.ru.

Бюджет

Сначала оцениваются финансовые возможности компании, рассчитывается смета. Учитывается сезон проведения регаты, количество человек, страна, формат мероприятия.

В яхте помещается до 8 человек. Арендовать яхту рекомендуется с субботы по субботу (на неделю). Участники регаты могут разместиться на ночь в двухместные каюты или же в отеле, неподалеку от места проведения регаты.

Подбирается страна, акватория

Наиболее популярно проведение регат в акваториях стран Средиземного моря – это Франция, Турция, Греция, Черногория, Италия, Испания, Хорватия. Популярен и Карибский бассейн, он экзотичен и позволяет провести регату в любое время года. В Австралии можно организовать регату с видом на Большой Барьерный риф. В Хорватии около 1100 островов и самая развитая инфраструктура для регаты. В Таиланде лучше организовать круиз по островам, потому что ветер переменный, а перелет долгий и дорогой. В Норвегии отличная рыбалка и северная природа.

При выборе страны и акватории учитываются такие факторы:

  • протяженность береговой линии;
  • климат;
  • наличие стабильных средних ветров;
  • инфраструктура;
  • цены;
  • ассортимент яхт;
  • возможность рыбалки, дайвинга;
  • достопримечательности, кухня страны.

Выбор парусной лодки

Регаты проводятся на лодках яхтах класса Cruiser, они вмещают по 6–8 человек (по 2 в каюте). Длина яхты варьируется от 12 до 15 метров. Яхты оборудуются кухней, беспроводным интернетом, холодильником, музыкальным центром и прочим. На яхте есть 2–3 туалета, душ. Популярны такие модели яхт, как Bavaria, Hanse, Beneteau.

Фирменная символика – брендирование

Логотипы и баннеры наносятся на яхты, создаются кубки, медали, грамоты. Нужно нанять фотографа, чтобы он запечатлел самые захватывающие моменты. Подготавливается мероприятие, которое проводится уже в городе, после завершения регаты. Для этого мероприятия подготавливается показ видео или фото о регате. 

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