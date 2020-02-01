Прогноз погоды на 7 дней: Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Несмотря на аномально тёплую погоду, которая пока сохраняется на Русской равнине, в самые ближайшие дни в России существенно похолодает. По прогнозу Гидрометцентра, морозы ударят на большей части территории нашей страны уже в середине следующей недели.

Прогноз погоды на 7 дней в Приморье

Так, по прогнозу синоптиков, очень холодно станет в Приморском крае. Мощный циклонический фронт, который обрушил в конце января на регион сильный ветер со штормовыми показателями, в начале месяца уйдёт в сторону Берингова моря.

Однако это не значит, что в Приморье придёт потепление. Как предупреждают метеорологи, с 4 по 8 февраля ожидается очень резкое похолодание на территории всего края. Например, во Владивостоке, в среду 5 февраля столбики термометров опустятся до минус 13-15. Но наиболее холодно будет в северных районах края, где воздух будет остывать до минус 38-40.

Погода в Башкирии. Прогноз погоды на 7 дней

По прогнозу синоптиков, после аномально тёплого января, в середине недели похолодает и в Башкирии. Как предупреждают в Гидрометцентре, в ночь на среду в Уфе подморозит до минус 10. При этом будет пасмурно и выпадет снег. В дневные часы в столице республики будет также холодно – минус 6-8. В пятницу, 7 февраля температура воздуха составит уже минус 11-13 ночью и минус 7-9 днем.

В субботу, 8 февраля на всей территории Башкирии ударят по-настоящему сильные морозы. В тёмное время суток столбики термометров будут опускаться до минус 18-20, днём – до 11-13 ниже нуля. Такая же погода сохранится и в воскресенье, 9 февраля.

Погода на неделю в центральных областях Европейской России

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни похолодает и в центральных регионах Европейской России. Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, неделя на всей территории Центрального федерального округа начнётся с почти весенней погоды, но уже с 4 февраля на севере округа в ночные часы похолодает. Так в Ярославле, Рязани, Туле и в Твери подморозит до минус 5-7. К 5 февраля похолодает до минус 5-11 ночью и до минус 3-8 днём. В четверг, 6 февраля и в пятницу, 7 февраля ночью температура опустится до 8-12 градусов мороза. В светлое время суток синоптики обещают минус 5-10.

К выходным, по прогнозу Гидрометцентра, почти на всей территории Европейской России станет значительно теплее – в субботу, 8 февраля ожидается минус 1-5, в воскресенье, 9 февраля в Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях воздух прогреется до плюс 3-4. В остальных регионах округа будет около нуля градусов, причём как ночью, так и днём.

Погода на 7 дней в Москве. Точный прогноз Гидрометцентра

По похожему сценарию в ближайшие 7 дней будет складываться климатическая обстановка в Москве. По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на понедельник, 3 февраля ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток будет держаться в диапазоне от нуля до плюс 3. Местами на дорогах будет скользко.

Начиная со вторника 4 февраля температурный фон в Москве поменяется с плюса на минус. Ночью в черте города подморозит до минус 4-5, по области до минус 6-8. В среду, 5 февраля, похолодание продолжится. Как предупреждают синоптики, ночью столбики термометров опустятся до 9-11 градусов мороза, днём ожидается минус 4-8. Кроме того, возможен небольшой снег и усиление ветра. В четверг, 6 февраля и в пятницу, 7 февраля станет ещё холоднее – по прогнозу Гидрометцентра, после полуночи погодные градусники будут показывать в Москве минус 9-11, в Подмосковье – минус 12-14.

В ночь на субботу морозы сохранятся – минус 6-10. Днём 8 февраля станет теплее – синоптики обещают минус 3-4. Завершится неделя вполне комфортными минус 1-2. При этом ни сильного ветра, ни осадков в Гидрометцентре на этот день не прогнозируют.