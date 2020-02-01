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Рекуператор для квартиры — особенности и преимущества

Москва, 01.02.2020
При оборудовании квартиры системой вентиляции, всегда упоминается слово «рекуператор». Не каждый знает о его назначении, целях применения.
#PressRelease

Рекуператор. Его назначение

Коротко говоря, это обязательный элемент системы вентиляции любого жилища.  Его предназначение - экономия энергии, которая затрачивается на процесс нагрева, охлаждения всасывающего воздуха. По характеристикам, некоторые устройства дают до 90% экономии.  Как правило, не всегда это соответствует действительности. Давайте рассмотрим ключевые вопросы.

Рекуператоры. Деление на виды. Достоинства и недостатки

Существующие рекуператоры https://rushoros.ru/catalog/pritochno_vytyazhnaya_ventilyatsiya/ подразделяют на:

  • пластинчатого вида;
  • роторного;
  • этиленгликолевые.

Первый тип обеспечивает пересечение воздушных потоков, но не допускает смешивания. Казалось бы, что в России, на территории которой зимы достаточно холодные, такой аппарат просто необходим. Но следует отметить, что его работа в таких условиях малоэффективна. Воздух не успевает нагреться, а сам рекуператор может просто замерзнуть. В таком случае он перекроет все каналы приточно-вытяжной системы, что совсем недопустимо.

Избежать обмерзания можно рекуператоре роторного типа. Но устройство намного дороже и обладает внушительными габаритами. При этом увеличивается потребление электроэнергии. Но и этот аппарат выдерживает не все морозы. По всем параметрам. Такая система с использованием устройства роторного вида не окупается и доставляет массу проблем владельцу. Ведь для прокладки воздуховодов приточно-вытяжной системы требуется дополнительное место. Это может быть припотолочное пространство, которое закрывается навесным потолком. Но это уже значительная потеря в объеме жилища. Чтобы скрыть пересечение воздуховодов, необходимо опускать потолок на значительную величину. А это уже десятки сантиметров, что не всем понравится.  

В каких домах (квартирах) следует применять рекуператоры

Можно ошибочно решить, что компания «ДЕЛОВЕНТ» вовсе не рекомендует использование рекуператора. Значит фирма выступает против принципа энергоэффективности? Не хочет охранять природную среду? Все это совершенно наоборот. Мы боремся за правильную установку и использование рекуператора. Наши специалисты без проблем установят приточно-вытяжные установки с применение рекуператора в тех помещениях, где ото необходимо:

  • в загородных домах большой площади;
  • в тех помещениях, где потолки достаточно высоки;
  • в жилищах, где есть обогреваемы помещения для технических нужд;
  • в зданиях с высокими тарифами на оплату электроэнергии.

Разумная установка и использование требуется везде и всегда.

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