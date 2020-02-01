Рубль и нефть не смогли подняться

Пятница не принесла позитивных настроений на российский рынок акций. Индекс Мосбиржи упал на 1,03% до 3076,65 пунктов, а "долларовый" РТС опустился на 1,78% до 1517,07 пунктов. Негативный внешний фон, который вызван распространением коронавируса по Европе и его появлением в России, еще сильнее ослабил котировки нефти Brent: по состоянию 19:48 мск стоимость составила 57,21 долларов за баррель (-0,21%). Российская валюта на этом фоне снижается - 63,82 рублей за доллар.

Вирус из Поднебесной повлиял и на котировки российских компаний. КАМАЗ, который производит часть комплектующих в Китае, заявил, что готов скорректировать производственный план с учетом эпидемиологической обстановки (падение акций -2,59%).

Однако не только риск смертельной болезни будоражит рынок: аномально теплая зима может негативно сказаться на выработке электроэнергии "РусГидро" (акции компании упали на -2,15%). Банковский сектор в связи с противоречивой риторикой Центробанка продолжает испытывать трудности: падают акции "Сбербанка" (-1,99%), ВТБ (-1,38%). Дешевеющая нефть влияет на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-3,87%) и САФМАРа (-5,19%). При этом "префы" "Сургутнефтегаза" растут (+1,31%).



В плюсе также оказались акции <Полиметалла> (+3,09%), "Лукойла" (+1,66%), АФК "Система" (+1,08%) и М.Видео (2,12%).