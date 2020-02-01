В Минтруда опровергли сообщения об изменении правил увольнения в России

В министерство труда РФ (Минтруда) опровергли информацию о том, что в нашей стране с 1 февраля изменились правила увольнения. Как передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на в пресс-службу ведомства, закон действительно вступил в силу с 1 января 2020 года, но с 1 февраля ничего не вступает и не меняется.

Кроме того, представители Минтруда пояснили, что новая форма СТД-Р будет выдаваться только тем работникам, которые добровольно выберут переход с печатной на электронную трудовую книжку. Именно по этой причине все работодатели до 1 июля этого года должны довести до сведения работников об изменениях в законодательстве и выборе носителя для своей трудовой.

Также в пресс-службе отметили, что сейчас время приказ Минтруда с формой СТД-Р только проходит государственную регистрации в Минюсте РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 февраля в России якобы вступили в силу новые стандарты Минтруда РФ, касающиеся увольнений. При этом пояснялось, что теперь при увольнению сотруднику должны выдавать специальную справку по форме СТД-Р, в которой содержатся сведения о трудовой деятельности, в том числе информация о периоде работы в конкретной компании.