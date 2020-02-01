В РФ вступили в силу новые правила увольнения

С 1 февраля в нашей стране вступили в силу новые стандарты Минтруда РФ, касающиеся увольнений.

Теперь при увольнению сотруднику будут выдавать специальную справку по форме СТД-Р, в которой содержатся сведения о трудовой деятельности, в том числе информация о периоде работы в конкретной компании. Таким образом, справка станет аналогом выписки из трудовой книжки, пишет газета «Известия».

По данным издания, которое ссылается на разъяснения ведомства, данное нововведение связано с переходом с печатных на электронные трудовые книжки. Напомним, глава российского государства Владимир Путин подписал соответствующий закон ещё в конце 2019 года, а сами изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.

О введении электронных трудовых работодатели обязаны проинформировать своих сотрудников до начала августа этого года для того, чтобы они сделали выбор между носителями. Если сотрудник этот выбор не сделал, то право на печатную трудовую у него сохранится и в дальнейшем. При этом отмечается, что на сотрудников, которые впервые будут приниматься на работу с 2021 года, начнут заводить только электронные трудовые книжки.