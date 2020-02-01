Великобритания официально вышла из ЕС

В 23:00 пятницы по Гринвичу (в 02:00 мск субботы) Соединённое Королевство официально покинуло Евросоюз. Таким образом, членство Великобритании в европейском сообществе продлившееся 47 лет, завершилось минувшей ночью.

Начало нового этапа в жизни страны тысячи сторонников Brexit отметили в центре Лондона. Главным местом празднования стала Парламентская площадь. Собравшиеся размахивали британскими флагами, пели песни, танцевали, а правительственные здания были подсвечены в цвета национального флага – синий, красный и белый, передает ТАСС.

В это же время в Эдинбурге – столице Шотландии – здание правительства было подсвечено синим и желтым цветом, (цвета флага Евросоюза). Напомним, 60% шотландцев выступали против выхода Великобритании из ЕС.

Ещё 31 января флаг Евросоюза сняли со здания постпредства Великобритании в Брюсселе. Ранее сообщалось, что 30 февраля Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit. Днём ранее депутаты Европейского парламента также одобрение соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из ЕС. До этого билль о выходе Соединённого Королевства из Евросоюза подписала Елизавета II.

Несмотря на Brexit британцы следующие 11 месяцев продолжат подчиняться всем общеевропейским законам и судам. Лондон продолжит платить взносы в бюджет ЕС. Британцы в переходный период смогут так же беспрепятственно перемещаться по территории ЕС, как и до Brexit. То же самое относится к бизнесу и другим сферам жизни.

Изменения в ближайшие месяцы будут носить «косметический» характер. К примеру, британский премьер перестанет участвовать в саммитах и встречах европейских лидеров и не будет участвовать в принятии решений.