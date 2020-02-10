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От коронавируса побежали в биткоин

Москва, 10.02.2020
Высокая волатильность финансовых рынках, судя по всему, вновь вернула интерес инвесторов к виртуальным валютам.
#Криптовалюты
#Биткойн
#Коронавирус
#Финансы
#Экономика
  • От коронавируса побежали в биткоин

Майнинг ферма в Канаде

The Canadian Press/PA Images/ТАСС Автор: Paul Chiasson

Курс биткоина впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж 10 тыс. долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. За день биткоин подскочил в цене на 3,27% и в моменте достигал 10,145 долларов, что является максимальным для него уровнем с октября 2019 года.

Максимальной стоимости 20 тыс. долларов биткоин достигал в декабре 2017 года, после чего интерес к криптовалюте начал резко падать. Этому способствовали заявления властей ряда стран о потенциальном запрете этих валют в связи с невозможностью их регулировать. По сути биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства, что является, кстати, весьма энергоемким процессом.

Рынок криптовалют сейчас демонстрирует рост по причине неустойчивости мировой экономики, а также из-за темпов распространения эпидемии коронавируса в Китае, объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Прекращение авиасообщения, сокращение поставок товаров из КНР, падение китайского фондового рынка в начале прошлой недели – все это стало сигналом для биткоина к росту.

Еще в начале этого года прогнозировалось, что биткоин выйдет за рамки 9200-9500 долларов, а в перспективе всего 2020 года имеет все шансы вырасти минимум в два раза. Этому, полагает Артем Деев, будет способствовать начало предвыборной гонки в США (кампания против рынка криптовалют, которую ведет Америка, на этом фоне ослабнет). Вообще, интерес к биткоину до мая 2020 года будет максимальным – в мае ожидается «халвинг» биткоина (сокращение вознаграждения майнеров и ограничение выпуска монет).

В кризисные моменты интерес инвесторов к криптовалютам растет, что становится стимулом для привлечения на рынок новых игроков. И биткоин начинает расти еще и из-за роста интереса к рынку цифровых валют в целом. То есть, на фоне нестабильности, цифровые валюты становятся привлекательным активом для инвесторов. Это обстоятельство даст шанс рынку криптовалют и биткоину побить рекорды за многие предыдущие годы, считает аналитик.

Криптовалюта сейчас активно растет в ожидании «халвинга» – снижения комиссии майнеров в два раза, который ориентировочно произойдет в середине мая, добавляе6т директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Считается, что данное событие должно привести к повышению цен за счет снижения количества выпускаемых монет. Однако на практике позитивное влияние «халвинга» в долгосрочной перспективе не столь очевидно.

В качестве примера эксперт приводит динамику цен по схожей криптовалюте Litecoin, где «халвинг» произошел летом прошлого года. За три месяца до события стоимость монеты начала расти опережающими темпами: в «день икс» она стоила 140 долларов (+120% за три месяца), после чего котировки сразу же развернулись — к концу года Litecoin подешевел до 40 долларов.

Вероятнее всего, говорит Арсений Дадашев, биткоин ожидает аналогичная судьба: рост стоимости в ближайшие месяцы до 11-12 тыс. долларов и очередной откат цен к более обоснованным уровням – 6,5-7 тыс. долларов. Фундаментальных причин для начала полноценного «ралли» нет: рынок все еще привлекает узкую группу людей, готовых терпеть неудобства в использовании криптовалюты ради возможного повторения сценария 2017 года.

Обычным людям биткоин все еще не интересен: его не принимают в большинстве магазинов, да и по функциональности он существенно проигрывает Visa и Mastercard как платежная система. Определенный спрос присутствует в странах, где запрещены или ограничены валютные конвертации и вывод средств за рубеж, например КНР, но их влияние на цены минимально. 

Если же рассматривать биткоин именно как инвестиционный актив, то он также не представляет интереса для профессиональных управляющих, добавляет эксперт. Инфраструктура для институциональных инвесторов отсутствует, из-за чего они не могут полноценно войти на рынок. Да и слишком велики риски: сильное влияние на котировки все еще оказывают действия мошенников, а также большое число хакерских атак и взломов кошельков кошельков, происходящих на регулярной основе. Инвестировать в криптовалюту стоит только ту сумму, которую не жалко будет потерять либо в результате взлома, либо внезапного падения стоимости актива в два раза и

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