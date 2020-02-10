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Бюджет раздора

Москва, 10.02.2020
#Из жизни Евросоюза
  • Бюджет раздора

dpa/picture-alliance

Надеждам Брюсселя согласовать в феврале бюджет Евросоюза, скорее всего, не суждено сбыться. Финансовые противоречия между двумя группами членов Евросоюза, которые условно можно назвать «бедными», то есть получателями субсидий и помощи; и «богатыми», то есть донорами, расширяются и углубляются с каждым днем. Предстоящий 20 февраля саммит ЕС по новому семилетнему бюджету обещает быть очень острым и бурным. Среди дипломатов с каждым днем все сильнее опасения, что саммит, задача которого состоит в согласовании общеевропейского бюджета, закончится провалом из-за усиливающихся разногласий между бедными и богатыми членами ЕС по вопросу расходов, а также по вопросу закрытия 60-миллиардной «дыры», образовавшейся после выхода из объединенной Европы Великобритании, которая, между прочим, была вторым после ФРГ по размерам взносов плательщиком в общеевропейский бюджет.

Бедные члены ЕС требуют, чтобы взносы богатых европейских государств были увеличены для того, чтобы компенсировать потерю денег Лондона, финансировать новые проекты, например, борьбу с изменениями климата и чтобы избежать сокращения субсидий для европейских фермеров и развития бедных регионов. О серьезности противоречий говорят опасения, что февральский саммит продлится не привычные два рабочих дня в конце недели, а захватит и выходные. В Брюсселе боятся, что согласия по бюджету удастся достичь лишь во второй половине 2020 года.

Противоборствующие группы на прошлой неделе провели встречи, на которых повторили свои требования к очередному семилетнему бюджету. Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания, относящиеся к числу главных плательщиков взносов, требуют, чтобы размер бюджет не превышал 1% от ВВП объединенной Европы. Еврокомиссия же предлагает 1,1% или 1,25 трлн евро.

«Все окопались на своих позициях и не собираются отступать»,- образно прокомментировал ситуацию с бюджетом один из европейских дипломатов, имя которого Politico не приводит.

С ним согласен премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, предупредивший на прошлой неделе, что «страны в данный момент очень сильно расходятся во взглядах».

Между тем, новый президент Евросовета Шарль Мишель очень много поставил на карту и хочет во что бы то ни стало договориться по бюджету в феврале. Он вызвал перед саммитом лидеров всех членов Евросоюза в Брюссель и предупредил о высокой цене задержки с бюджетом. Для начала это приведет к замораживанию плана по расходам на 2021 год, ко вполне вероятной потере фондов на выравнивание на следующий год, благодаря которым бедные регионы должны сокращать отставание от богатых. Но самое главное – задержка с принятием бюджета нанесет сильный удар по доверию Евросоюзу, который обещает вести себя как «геополитическая сила».

Однако предупреждение Шарля Мишеля, который сам загнал себя в угол, похоже, не произвело на европейских лидеров должного впечатления. Пока президенту Евросоюза не удалось убедить лидеров европейских государств в том, что время для принятия общеевропейского бюджета наступило и что медлить больше нельзя.

Основной вопрос сейчас состоит в том, каким будет потолок бюджета ЕС. Основные получатели помощи: Польша, Венгрия и Испания категорически против сокращения расходов на помощь для развития. Франция и Ирландия, со своей стороны, требуют не трогать Политику ЕС в области сельского хозяйства, то есть защищают своих фермеров от сокращения субсидий. Финляндия, которая сейчас на ротационной основе председательствует в Европе, предлагает сократить расходы на выравнивание на 12% по сравнению с предыдущим бюджетом, а на поддержку сельского хозяйства – на 13%. Вместо этих статей бюджета Хельсинки хочет увеличить расходы на современные программы и проекты: например, на научные исследования и борьбу с изменениями климата. На предложения сокращения помощи получатели ее отвечают, что большая часть денег, выделяемых на развитие, тратится ими на переход на экономику с более низкими выбросами вредных веществ в атмосферу. Северные государства, сторонники жесткой экономии, также хотят сохранить выгодные возвраты из бюджета. Германия очень хочет закончить споры по бюджету к лету. 1 июля Берлин сменит Хельсинки и станет председателем Евросовета. Ангела Меркель хочет иметь развязанные руки для переговоров с Лондоном, основная тяжесть которых наверняка придется как раз на вторую половину 2020 года.

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