Эксперты составили рейтинг самых популярных зимних курортов России

Эксперты туристического портала ТурСтат по итогам онлайн-опроса десяти тысяч своих клиентов определи список самых популярных зимних курортов нашей страны для отдыха на выходные.

Возглавляет рейтинг «Роза Хутор» – это круглогодичный горный курорт, который расположен на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи. 12 месяцев в году здесь работают 28 канатных дорог, а общая протяжённость горнолыжных трасс составляет 102 км. За него проголосовали 24%. На втором месте с результатом 19% Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии. На третьем – горнолыжные курорты Дмитровского городского округа Московской области (8%), передаёт РИА Новости.

Далее расположились Хибины в Мурманской области, озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии, а также Ялта и курорт Шерегеш в Кемеровской области.