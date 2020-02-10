«Такого никогда не было»: коронавирус обрушил цены на сжиженный газ

Спотовые цены на сжиженный газ (LNG) в Азии обрушились до 3 долларов на миллион британских термальных единиц (mmBtu), т.е. более чем на 50% по сравнению с тем же периодом времени прошлого года.

Reuters сообщает, что LNG как минимум на одном танкере, направляющемся в Индию, продан менее чем за 3 доллара за миллион mmBtu. Это значит, что всего лишь за одну неделю цена на сжиженный газ снизилась на 30%.

Опасения того, что китайские покупатели будут отказываться от покупок нефти и газа из-за коронавируса резко снизили поставки энергоносителей в Поднебесную. Крупнейший потребитель LNG в КНР National Offshore Oil Corporation (CNOOC), по данным Reuters, объявил форс-мажорную ситуацию и отказался от нескольких поставок LNG.

По информации консалтинговой компании Poten & Partners, по состоянию на пятницу, 7 февраля, пришлось менять маршруты как минимум пяти танкеров, направлявшихся в Китай. Такая же судьба вполне может ждать еще порядка трех десятков кораблей со сжиженным газом, двигающихся в КНР.

«Цены отправились в свободное падение в течение одной недели,- цитирует Reuters одного торговца LNG из Сингапура.- Это беспрецедентная форс-мажорная ситуация. Раньше такого никогда не было!»

Reuters сообщает об одном сотруднике французского нефтегазового гиганта Total, который отказался принимать коронавирус как форс-мажорную ситуацию для отказа одной китайской компании от приема груза сжиженного газа.

Как минимум один корабль с грузом LNG для Китая, кстати, второго импортера сжиженного газа на планете, сейчас изменил курс и движется в Сингапур, сообщает Reuters. Еще три танкера, тоже направлявшихся в КНР, сбавили ход в надежде, что к моменту прибытия в конечный пункт следования ситуация изменится в лучшую сторону.

Два крупных поставщика сжиженного газа для CNOOC сообщили Reuters, что китайская компания потребовала отложить доставку грузов.

Консалтинговая компания Rystad Energy уже снизила прогноз по темпам роста спроса Китая на LNG на 2020 год на 4,7%. Сейчас прогноз находится в интервале от 10 до 13%.

Главная проблема сейчас для продавцов LNG как можно быстрее найти новых покупателей. Определенным потенциалом для увеличения поставок обладает Индия. Однако спрос Дели ограничивает слабая трубопроводная инфраструктура.

Что касается Европы, в которой зимой всегда высокий спрос на газ, то и у нее проблемы с приемкой дополнительных танкеров со сжиженным газом.

«Европа поглотила основную часть дополнительных поставок LNG в 2019 году,- объясняет директор исследовательской и консалтинговой компании HIS Markit Джеймс Тавернер.- Однако с учетом того, что резервуары для хранения уже заполнены газом, что возможность для дальнейшего перехода на сжиженный газ ограничена и что не ясно, как отреагируют поставщики природного газа, Европе скорее всего будет трудно в 2020 году принять дополнительные объемы сжиженного газа».

Главные покупатели LNG в Японии и Южной Корее - KOGAS и JERA соответственно могут извлечь выгоду из нынешней ситуации, поскольку они могут ограничить спрос коммунальных служб и обслуживающих компаний, но в целом из-за теплой погоды уровень потребления газа в регионе тоже ограничен.

«Низкие спотовые цены будут сильно давить на многие экспортные проекты,- подчеркивает Тавернер.- Отдельные поставщики LNG могут даже оказаться перед необходимостью уменьшить экспорт, если проекты окажутся экономически невыгодными. Однако, с другой стороны, контрактные обязательства, логистические и иные соображения могут ограничить количество отказов».