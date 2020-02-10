Госкомпании предпочитают импорт

Российские государственные компании и ведомства предпочитают закупать импортную технику и оборудование. Как заявил индустриальный директор радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Сахненко, доля российской высокотехнологичной продукции при закупках госкомпаниями составляет всего 5%. «Доля зарубежного оборудования в объеме закупок госкомпаний составляет 95%, только 5% по самым оптимистичным оценкам приходится на отечественную высокотехнологичную продукцию. То есть государственные средства в больших объемах фактически расходуются на поддержку зарубежных товаропроизводителей», — передает ТАСС слова Сахненко.

Также представитель «Ростеха» отметил, что при закупке иностранной техники госкомпании не экономят средства, хотя часто именно этим объясняют свой выбор. Многие образцы российской продукции по качеству и цене не хуже зарубежных, а иногда и превосходят их, отметили в «Ростехе». «Но по каким-то причинам продолжает закупаться импорт. В итоге государственные средства уходят за рубеж, при этом страна теряет налоги, рабочие места, дополнительные возможности для развития своей промышленности», — добавили в госкорпорации.

Низкая доля российской высокотехнологической продукции в госзакупках сложилась исторически, вследствие недоинвестирования российскими компаниями в НИОКР и в обновление производственных фондов, объясняет руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

Стремление «Ростеха», который был создан для поддержки развития и модернизации промышленности и вобрал в себя, помимо оборонных предприятий, также и производителей высокотехнологической продукции, исправить сложившееся положение вещей законодательно, можно понять, полагает Вячеслав Максименко. Так, по словам курирующего промышленность вице-премьера Юрия Борисова, в госзакупках медицинской и вычислительной техники, телекоммуникаций, госкорпорации удалось закрыть лишь 5% потребностей отечественных покупателей, в то время как менеджмент «Ростеха» рассчитывал на вдвое большую величину.

Государственный бюджет и госзакупки во многих странах служат проводником для реализации промышленной политики и способствуют увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако в России в этом отношении пока все застыло на стадии актуализации документов стратегического планирования и набора инструментов промышленной политики. Текущая инициатива по законодательному закреплению определенной доли высокотехнологической продукции, созданной в России, может стать одним из этих инструментов, хотя скорее указывает на поддержку «Ростеха», считает эксперт.

Проблема экспансии российских высокотехнологических производств на отечественный рынок заключается в несовершенстве условий, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. С одной стороны, есть требования нацпроектов, которые необходимо выполнить в срок и эти требования обязывают предприятия использовать максимально продуктивные технологии, при этом их закупка должна укладываться в бюджет. Поэтому выгоды сотрудничества с зарубежными производителями и вендорами, опыт работы которых исчисляется десятилетиями, а надежность и качество оценены большим рядом потребителей, для отечественных заказчиков очевидны.

С другой стороны, продолжает Илья Жарский, на ситуации сказывается сама система госзакупок. Участвуют в торгах производители на равных, и госзакачики вправе выбирать те товары и услуги, которые им наиболее подходят. И в таком случае государство должно предоставить отечественным производителям необходимые преференции.

Скорее всего, считает эксперт, в дальнейшем законодательная база будет корректироваться под последних, ведь в целях нацпроектов есть пункт довести Россию до пятерки ведущих стран в мире по уровню научных разработок. Но вопрос их качества и конкурентоспособности, а значит реальной эффективности, скорее всего, решаться будет еще дольше, чем кажется на первый взгляд, заключает он.