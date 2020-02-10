Киев выступил против разведения войск на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью «Радио Свобода» заявил, что против разведения сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе и предложил заменить Минские соглашения новыми договоренностями. «Главным было то, что это, во-первых, противоречит Минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части», - Загороднюк.

По итогам «нормандской встречи» в Париже в декабре 2019 года стороны подписали коммюнике с призывом продолжить разведения сил и средств на Донбассе.