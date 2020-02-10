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Курс доллара пробил психологическую отметку

Москва, 10.02.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара пробил психологическую отметку

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Всю прошлую неделю курс рубля бросало то в жар, то в холод. На фоне как внешних, так и внутренних факторах нацвалюта то мощно падала к курсу доллару и евро, то разворачивалась вверх, а затем вновь шла вниз. В итоге последний рабочий день недели рубль завершил её на нисходящем тренде, солидно просев к основным резервным мировым валютам. Этому способствовала дешевеющая нефть и бегство глобальных инвесторов от рисковых активов.

Так, вечером, 7 февраля на торгах Московской биржи курс доллара пробил психологическую отметку 64,00 руб. и завершил торги пятницы на уровне 64,05 руб., что на 69 коп. выше закрытия предыдущих торгов. При этом в моменте доллар торговался по 64,23 руб., что является максимумом с 4 декабря прошлого года. Курс евро при этом составил 70,21 руб. прибавив 65,50 коп.

По мнению экспертов, на курсе рубля почти не сказалось решение ЦБ РФ, который на своём заседаниив пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 6%. Решение российского регулятора лишь на некоторое время оказало незначительное влияние на курс рубля, но, как полагают эксперты, это может охладить интерес некоторых иностранных инвесторов, которые покупали российскую валюту в рамках стратегии кэрри-трейд.

Напомним, нынешнее снижение ставки стало шестым подряд за текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики, к которому российский регулятор перешёл после того, как инфляционные риски из-за повышения НДС и других факторов не реализовались в полной мере.

Елизавета Наумова из Альфа-банка напомнила, что в пятницу рубль упал более чем на 1% к доллару и евро. При этом снижение ставки ЦБ РФ ему не помогло, так как бегство инвесторов в защитные активы оказалось уж очень стремительным. По мнению Наумовой, национальная валюта всю начавшуюся неделю будет реагировать на новости о распространении китайского коронавируса.

«Также на курсе рубля негативно скажется продолжение переговоров России со своими партнёрами по ОПЕК о дальнейшем сокращении добычи «чёрного золота». Переговоры по данному вопросу длились на пролшое неделе несколько дней, но фактически так ничем и не завершились», – напомнила она.

Анна Бодрова из «Альпари» подчеркнула, что рубль завершил неделю на негативе, сильно просев как в паре с долларом, так и в паре с евро.

«В пятницу российский регулятор понизил ключевую ставку до 6,00% годовых с 6,25%, сославшись на низкую инфляцию. При этом ЦБ оставил открытыми двери для дальнейшего сокращения ставки. После чего рубль локально подорожал, а затем начал отступать в валютных парах. Судя по всему, рынок пока не верит в то, что инфляция сохранится низкой, а потому очень мрачно отреагировал на решения Центробанка. Могу предположить, что сегодня доллар будет торговаться в коридоре 63,80-64,25 руб., а евро – в диапазоне 69,80-70,50 руб.», – резюмировала она.

Дмитрий Гурковский из RoboForex напомнил, что прошлая неделя выдалась для курса рубля очень непростой. Национальная валюта пребывала под постоянным давлением. Это и новости из КНР, где продолжает бушевать новый вирус 2020, и дешевеющая нефть, которая упала в цене к минимумам с декабря 2018 года.

«На таком фоне бегство инвесторов от рисковых активов было вполне ожидаемо. Но, когда пришли новости об успешных тестах вакцины от смертельного недуга, рынок начал разворачиваться в обратную сторону, после чего доллар отступил в область 63,15 руб. Но опять-таки лишь на время. Дело в том, что эффект от коронавируса ещё не исчерпан – скоро появится статистика, отражающая последствия вирусной атаки в экономиках, и это вряд ли кого-то порадует. Поэтому в ближайшей перспективе курс доллара закрепится в коридоре 63,90-64,30 руб. Евро же может стабилизироваться в диапазоне 69,50−71,00 руб.», — считает Гурковский.

В свою очередь Profinance пишет, что вышедшие в пятницу сильные январские данные по занятости в США оказали дополнительно давление на весь ЕМ-блок валют. В дальнейшем курс доллара также будет поддержан его привлекательностью как доходной и ведущей резервной валютой.

При этом усиление доллара в ответ на разразившийся вирус 2020 и снижение процентных ставок центральными банками привели к снижению валют развивающихся рынков. Валютный индекс MSCI Emerging Markets упал на 0.5%. А это худший день с 26 августа прошлого года. Несколько валют стран с формирующимся рынком также почувствовали давление после «голубиных поворотов» со стороны своих центральных банков.

«В ближайшей перспективе удерживать рубль от более глубокого падения может фактор сокращения валютных интервенций – суммарная покупка валюты ЦБ РФ с учётом отложенных операций с 7 февраля по 5 марта составит 14.1 млрд руб. в день, что почти на треть меньше предыдущих ежедневных объёмов», – говорится в аналитическом материале Profinance.

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