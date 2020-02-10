Место преемника Меркель неожиданно стало вакантным

Аннегрет Крамп-Карренбауэр – глава ХДС и министр обороны Германии – заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера. Кроме того, она откажется от должности лидера ХДС.

Соответствующее решение Крамп-Карренбауэр озвучила президиуму ХДС. При этом она пояснила, что такое решение принято из-за внутриполитического скандала в Тюрингии. По её словам, не все в ХДС ясно и прозрачно высказали своё отношение к «Альтернативе для Германии» и к «Левым». При этом сама Крамп-Карренбауэр, она выступает категорически против сотрудничества с ними, пишет газета Welt.

Таким образом, место приемника нынешнего канцлера Германии неожиданно вновь стало вакантным.