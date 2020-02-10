МКБ профинансирует российского экспортера машин для поставок в СНГ

Московский кредитный банк (МКБ) подписал соглашение о дисконтировании аккредитивов с российским экспортером машин в рамках экспортных поставок автотехники в Казахстан. Это позволит профинансировать поставки с меньшими рисками и даст возможность получить расчет в момент отгрузки.

Дисконтирование аккредитива – удобная форма финансирования для поставщиков, которая не требует установления кредитного лимита на компании. Финансирование реализуется в рамках риска на банк-эмитент. В данном случае риск принимался на Альфа-Банк Казахстан.

«СНГ – большой рынок сбыта для российских экспортеров, в том числе для несырьевого неэнергетического экспорта. С учетом конкуренции, поставщик зачастую должен предложить отсрочку платежа потенциальному клиенту. При этом российские компании, выходящие на рынок СНГ со свей продукцией, всегда учитывают риски неоплаты от покупателя. Нам есть что предложить клиентам в таких проектах – мы минимизируем, закрываем риски неоплаты, берем на себя юридическую экспертизу и обеспечиваем стороны соответствующим финансированием», - прокомментировала начальник управления продаж и развития продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова.