«Нафтогаз Украины» допускает возможность подачи новых исков «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что хочет добиться переноса точек передачи газа по текущим контрактам европейских компаний на границу России и Украины, организовать экспорта газа независимыми газодобывающими компаниями России, возможности транзита среднеазиатского газа по территории России и получить 8 млрд долларов США за крымские активы компании. «Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с «Газпромом». Если мы не найдем общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне. Ну а если для этого нужно, как в прошлый раз, сначала выиграть арбитраж, потом апелляцию, арестовать активы за рубежом и вплотную приблизиться к принудительному взысканию, то нужно всем осознать определяющую роль именно «Нафтогаза» в этом процессе. На этой неделе мы завершаем подготовку к очередной подаче документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму", - написал Витренко в Facebook.

В конце 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили новый контракт на транзит российского газа по территории Украины и одним из условий его заключения стал отказ Киева от подачи новых исков против российской стороны.