Нефть продолжает дешеветь из-за коронавируса

Мировые цены на нефть сегодня, 10 февраля, показывают отрицательную динамику в связи с продолжающимся распространением коронавируса в Китае, сообщает Прайм, ссылаясь на данные торгов.

Уточняется, что по состоянию на 7.51 по московскому времени фьючерсы на апрель нефтяной марки Brent потеряли 0,17%, достигнув отметки $54,38 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI потеряли 0,18% и стоят $50,23 за баррель.

Участники рынка обеспокоены перспективой снижения спроса на нефть из-за негативного влияния коронавирусной инфекции на промышленность Китая, крупнейшего импортера нефти в мире. Несмотря на то, что 10 февраля многие китайские предприятия возобновили работу после длинных выходных, часть организаций все еще закрыта.

Трейдеры также продолжают следить за новостями от ОПЕК+, чей техкомитет в целях стабилизации нефтяного рынка рекомендовал до июня дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Соглашение рекомендовано продлить до конца текущего года.