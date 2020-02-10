ОПЕК+ намеревается продлить соглашение по снижению добычи нефти

В ответ на ослабление спроса на нефть из-за вспышки в китайском Ухане неизвестной коронавирусной инфекции, страны ОПЕК+ могут продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца текущего года, передает Прайм, ссылаясь на заявление министра энергетики Алжира Мухаммеда Аркаба, которое он сделал после завершения заседания комитета ОПЕК+. В частности министр заявил, что распространение коронавируса оказывает негативное влияние на экономическую активность, особенно в сферах транспорта, туризма и промышленности, главным образом, в Китае».

В этой связи техкомитет ОПЕК+ настоятельно рекомендует странам-членам организации продлить соглашение по снижению добычи нефти до конца текущего года, добавил Аркаба.

Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что не видит угрозы для мирового баланса спроса и предложения нефти. Он высказал предположение, что в 2020 году снижение потребления нефти в мире может составить 150-200 тысяч баррелей в сутки. В Минфине США заявили, что не заметили на данный момент значительного эффекта коронавируса для рынка энергоресурсов.

Напомним, соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в начале 2017 года. С этого момента документ неоднократно продлевался, в последний раз до марта 2020 года на 1,7 миллиона баррелей в сутки.