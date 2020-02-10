Отменен запрет на общение российских ученых с иностранными коллегами

По сообщению главы Минобрнауки Валерия Фалькова, ведомство отменило приказ, который ограничивал контакты российских ученых с зарубежными коллегами, передает «Интерфакс».

Впервые о документе с грифом «для служебного пользования» рассказали в августе 2019 года. Приказ, утверждающий документ по ограничению контактов российских и иностранных ученых, датирован февралем этого года и направлен в подведомственные Минобрауки структуры. Документ был раскритикован ученым сообществом России, а также вызвал широкий общественный резонанс. В ведомстве вслед за оглаской заявили, что приказ носил рекомендательный характер и не был обязателен к исполнению.

После смены руководства в Минобрнауки вслед за избранием нового кабмина приказ был отменен новым руководителем министерства Валерием Фальковым.