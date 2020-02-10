Премьер РФ потребовал не раздавать обещаний по использованию резервного фонда

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин потребовал от своих подчиненных не раздавать обещаний использовать средства резервного фонда правительства для финансирования проектов, пишет «Коммерсантъ». Премьер потребовал от чиновников в своей работе рассчитывать средства, исходя из «тщательно выверенного и сбалансированного» бюджета, предусмотренного на три года.

В данном документе, по мнению российского премьера, заложены все необходимые средства на проекты по плану 2020 года, средства из резервного фонда предназначены на случай возникновения непредвиденных расходов. Мишустин попросил в ходе совещания с вице-премьерами довести данную «установку» до министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти.

«Необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний о направлении средств резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий», - заявил премьер.

Ранее о возможном использовании средств резервного фонда для реализации планов из послания Владимира Путина заявил глава Минфина Антон Силуанов.