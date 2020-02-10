Преступники придумали новый способ кражи денег с банковских карт россиян

Новый способ обмана придуман преступниками, которые занимаются кражей денег с банковских карт, сообщают «Известия». Газета поясняет, что для начала держателю карты поступает звонок якобы от сотрудника банка, который заявляет, что финансовая организация получила заявление на закрытие счета. После чего лже-сотрудник интересуется, в каком отделении и в какое время клиент хочет это сделать.

После того как держатель карты заявляет, что не собирался закрывать счет, мошенники предлагают спасти средства, переведя их на некий новый счет, где деньги будут в безопасности.

В этих целях у гражданина запрашиваются персональные данные, после чего производится хищение денег с карты обманутого клиента.

Для избежания такой неприятности сотрудники банков еще раз настоятельно рекомендуют не сообщать никому по телефону коды для подтверждения операций из SMS, реквизиты, срок действия карты и ССV-код, пишет СМИ.