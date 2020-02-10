Прогноз погоды на 10 дней: мощное похолодание, мрачная оттепель и другие сюрпризы погоды

Зима на большей части нашей страны продолжает преподносить погодные сюрпризы. В центре Европейской России на смену сильным морозам уже пришла мрачная оттепель с осадками, порывистыми ветрами и пониженным атмосферным давлением. В северных регионах, Сибири, на Урале и Приволжье – напротив в ближайшие 10 дней ожидается мощное похолодание, когда оттепель сменится настоящими русскими морозами.

Прогноз погоды на 10 дней в Красноярском крае

Так, в Красноярском крае, где на минувшей неделе аномально высокий температурный фон побил все рекорды, в ближайшие 10 дней, по прогнозу синоптиков, ожидается очень сильное похолодание. В частности, уже в понедельник, 10 февраля столбики термометров опустились до минус 1. И это только начало. Метеорологи предупреждают, что в последующие четыре дня подморозит до минус 13 днём и до минус 20 – ночью. К выходным температурный фон стабилизируется на отметке минус 5-7 в дневные часы и до минус 12-15 – после полуночи. В период с 17 по 20 февраля температурные перепады продолжатся. В частности, в понедельник, 17 февраля потеплеет до плюс 3-5, а в четверг, 20 февраля при пасмурной погоде вновь может подморозить до минус 20.

Погода в Сибири. Прогноз синоптиков на 10 дней

Очень резкое похолодание ожидается в Сибири. По прогнозу синоптиков, в Алтайском крае и в Новосибирской области до сегодняшнего вечера ожидаются мокрый снег с дождём, переходящий в снег. Местами осадки будут сильными. На дорогах станет очень скользко, а из-за метелей возможны заносы. При этом существенно понизится и температура. Напомним, накануне здесь было плюс 1-3. Однако уже сегодня вечером погодные градусники показывают минус 5-7. В ночь на вторник, 11 февраля в Барнауле и Новосибирске столбики термометров опустятся до минус 15-23. Днём 11-12 февраля также будет очень холодно – минус 12-15. Немногим теплее станет в выходные. Но при северном ветре с порывами до 15 метров в секунду минус 5-8 будут ощущаться, как минус 20. Такая климатическая обстановка в Алтайском крае и в Новосибирской области сохранится, как минимум до середины следующей недели.

Прогноз погоды на 10 дней на Урале

Поменяется погодная обстановка в самом начале этой недели и на Урале. Так, в Челябинске и Магнитогорске в ночь на вторник поднимется ветер (до минус 15 метров в секунду), усилится метель, а воздух остынет до минус 14-16. Днём будет не так морозно – минус 6-8 – но неприятный ветер создаст жуткий дискомфорт. Такая погода в Южном Урале сохранится до середины следующей недели, а с 20 февраля начнётся новый период похолодания.

По аналогичному сценарию будет развиваться климатическая ситуация в Екатеринбурге, с той лишь разницей, что стильные морозы здесь ударили уже накануне, когда подморозило до минус 14-16.

Погода на 10 дней в Оренбуржье

В Оренбургской области чувствительно похолодало сегодня. Ещё в конце прошлой рабочей недели воздух здесь прогревался до плюс 1. А в ночь на понедельник на территории Оренбуржья столбики термометров местами опускались до минус 30-31. То есть, всего за несколько дней похолодало более чем на 30 градусов. В дальнейшем в области также будет свирепствовать холодный арктический фронт- столь низких температурных показателей уже не будет, но погодная обстановка останется очень неприятной. По прогнозу синоптиков, с 11 по 14 февраля днём ожидается минус 8-11, в ночные часы – минус 9-12. Ближе к выходным в Оренбуржье вновь может временно потеплеть до нуля градусов, но 20 февраля очередное арктическое вторжение охладит воздух до минус 12-14.

Погода в Москве на 10 дней. Точный прогноз Гидрометцентра

Мрачная оттепель в ближайшие 10 дней ожидает жителей Москвы. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, начиная с сегодняшнего дня в регионе будет тепло, но мрачно. При этом в пресс-службе столичного главка МЧС предупредили, что с 20:00 мск 10 февраля до 10:00 мск 11 февраля ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Кроме того, при усилении южного ветра с порывами до 18 метров в секунду возможна метель, гололёд, налипание мокрого снега, усиление южного ветра, гололедица.

«Такая мрачноватая погода будет держаться в Москве всю эту неделю и начала следующей» – подчеркнул представитель Гидрометцентра.

Все эти дни погоду в Москве будет определять промежуточный гребень антициклона. Под его влиянием ожидается переменная облачность. Осадки также ожидаются во вторник, 11 февраля и в четверг, 13 февраля. Влажность воздуха повысится до 98%. 11-12 февраля при пониженном атмосферном давлении градусники покажут плюс 1-3 днём и около нуля ночью.

С четверга, 13 февраля барическая пила заработает с новой силой – давление с 730 мм рт. ст. начнёт повышаться и к выходным остановится на отметке 753 мм. рт. ст. При этом температура все эти дни будет стабильной – от минус 1 до плюс 3 в светлое время суток и от минус 1 до плюс 1 – ночью, что на 5-8 градусов выше климатической нормы. В период с 17 по 20 февраля погода сильно не поменяется – по-прежнему будет тепло, но пасмурно и мрачно.