Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды на 10 дней: мощное похолодание, мрачная оттепель и другие сюрпризы погоды

Москва, 10.02.2020
  • Прогноз погоды на 10 дней: мощное похолодание, мрачная оттепель и другие сюрпризы погоды

Андрей Свитайло/ТАСС

Зима на большей части нашей страны продолжает преподносить погодные сюрпризы. В центре Европейской России на смену сильным морозам уже пришла мрачная оттепель с осадками, порывистыми ветрами и пониженным атмосферным давлением. В северных регионах, Сибири, на Урале и Приволжье – напротив в ближайшие 10 дней ожидается мощное похолодание, когда оттепель сменится настоящими русскими морозами.

Прогноз погоды на 10 дней в Красноярском крае

Так, в Красноярском крае, где на минувшей неделе аномально высокий температурный фон побил все рекорды, в ближайшие 10 дней, по прогнозу синоптиков, ожидается очень сильное похолодание. В частности, уже в понедельник, 10 февраля столбики термометров опустились до минус 1. И это только начало. Метеорологи предупреждают, что в последующие четыре дня подморозит до минус 13 днём и до минус 20 – ночью. К выходным температурный фон стабилизируется на отметке минус 5-7 в дневные часы и до минус 12-15 – после полуночи. В период с 17 по 20 февраля температурные перепады продолжатся. В частности, в понедельник, 17 февраля потеплеет до плюс 3-5, а в четверг, 20 февраля при пасмурной погоде вновь может подморозить до минус 20.   

Погода в Сибири. Прогноз синоптиков на 10 дней

Очень резкое похолодание ожидается в Сибири. По прогнозу синоптиков, в Алтайском крае и в Новосибирской области до сегодняшнего вечера ожидаются мокрый снег с дождём, переходящий в снег. Местами осадки будут сильными. На дорогах станет очень скользко, а из-за метелей возможны заносы. При этом существенно понизится и температура. Напомним, накануне здесь было плюс 1-3. Однако уже сегодня вечером погодные градусники показывают минус 5-7. В ночь на вторник, 11 февраля в Барнауле и Новосибирске столбики термометров опустятся до минус 15-23. Днём 11-12 февраля также будет очень холодно – минус 12-15. Немногим теплее станет в выходные. Но при северном ветре с порывами до 15 метров в секунду минус 5-8 будут ощущаться, как минус 20. Такая климатическая обстановка в Алтайском крае и в Новосибирской области сохранится, как минимум до середины следующей недели.

Прогноз погоды на 10 дней на Урале

Поменяется погодная обстановка в самом начале этой недели и на Урале. Так, в Челябинске и Магнитогорске в ночь на вторник поднимется ветер (до минус 15 метров в секунду), усилится метель, а воздух остынет до минус 14-16. Днём будет не так морозно – минус 6-8 – но неприятный ветер создаст жуткий дискомфорт. Такая погода в Южном Урале сохранится до середины следующей недели, а с 20 февраля начнётся новый период похолодания.

По аналогичному сценарию будет развиваться климатическая ситуация в Екатеринбурге, с той лишь разницей, что стильные морозы здесь ударили уже накануне, когда подморозило до минус 14-16.

Погода на 10 дней в Оренбуржье

В Оренбургской области чувствительно похолодало сегодня. Ещё в конце прошлой рабочей недели воздух здесь прогревался до плюс 1. А в ночь на понедельник на территории Оренбуржья столбики термометров местами опускались до минус 30-31. То есть, всего за несколько дней похолодало более чем на 30 градусов. В дальнейшем в области также будет свирепствовать холодный арктический фронт- столь низких температурных показателей уже не будет, но погодная обстановка останется очень неприятной. По прогнозу синоптиков, с 11 по 14 февраля днём ожидается минус 8-11, в ночные часы – минус 9-12. Ближе к выходным в Оренбуржье вновь может временно потеплеть до нуля градусов, но 20 февраля очередное арктическое вторжение охладит воздух до минус 12-14.  

Погода в Москве на 10 дней. Точный прогноз Гидрометцентра

Мрачная оттепель в ближайшие 10 дней ожидает жителей Москвы. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, начиная с сегодняшнего дня в регионе будет тепло, но мрачно. При этом в пресс-службе столичного главка МЧС предупредили, что с 20:00 мск 10 февраля до 10:00 мск 11 февраля ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Кроме того, при усилении южного ветра с порывами до 18 метров в секунду возможна метель, гололёд, налипание мокрого снега, усиление южного ветра, гололедица.

«Такая мрачноватая погода будет держаться в Москве всю эту неделю и начала следующей» – подчеркнул представитель Гидрометцентра.

Все эти дни погоду в Москве будет определять промежуточный гребень антициклона. Под его влиянием ожидается переменная облачность. Осадки также ожидаются во вторник, 11 февраля и в четверг, 13 февраля. Влажность воздуха повысится до 98%. 11-12 февраля при пониженном атмосферном давлении градусники покажут плюс 1-3 днём и около нуля ночью.

С четверга, 13 февраля барическая пила заработает с новой силой – давление с 730 мм рт. ст. начнёт повышаться и к выходным остановится на отметке 753 мм. рт. ст. При этом температура все эти дни будет стабильной – от минус 1 до плюс 3 в светлое время суток и от минус 1 до плюс 1 – ночью, что на 5-8 градусов выше климатической нормы. В период с 17 по 20 февраля погода сильно не поменяется – по-прежнему будет тепло, но пасмурно и мрачно.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Airbus пообещала избавиться от всепроникающей коррупции
      Европейский авиастроительный гигант откупился от следственных органов США, Великобритании и Франции пообещав выплатить им почти 3,62 млрд евро и помочь наказать всех коррупционеров и их подельников, уличенных в многомиллионных взятках. Впрочем, последний пункт является не более чем декларацией: ни одна страна, кроме США и Великобритании, не торопится возбуждать соответствующие уголовные дела
    2. «МиГ» остался в прошлом
      Кадровые назначения в фирме Сухого и ее слияние с РСК «МиГ» в единую структуру неизбежно приведут к исчезновению как самой микояновской корпорации, так и знаменитых истребителей известной на весь мир марки
    3. Рубль: без паники
      После череды панических продаж на российский рынок возвращаются покупатели – как госдолга, так и рубля
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама